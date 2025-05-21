快訊

只能當新光房客？輝達能否取得北士科地上權 李四川這樣說

三峽3死12傷車禍 肇事翁遭疑路怒症？警方揭行車紀錄器內容

孟耿如爆離婚 綜藝天王痛罵黃子佼「能滾多遠就滾多遠」

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達將與台灣最高學術殿堂合作？中研院證實回應了

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
中央研究院副院長周美吟。圖／聯合報系資料照片
中央研究院副院長周美吟。圖／聯合報系資料照片

中央研究院副院長周美吟21日表示，輝達NVIDIA）代表20日拜訪中研院，雙方已洽談合作可能性，但具體內容目前不便透露。

輝達創辦人暨執行長黃仁勳近日宣布將在台灣打造首座「巨型AI超級電腦」，未來可能與台灣產學界展開合作。今天立法院教委會處理中研院預算解凍案，民進黨立委陳秀寶質詢時指出，輝達去年將AI超級電腦的25%分享給國內研發，國科會、中研院都有申請，中研院是否跟輝達有更進一步的合作計畫？

周美吟答詢表示，19日黃仁勳在台北的演講，投影圖中把台灣地圖與許多單位畫出來，中研院就在那張地圖上。20日輝達公司的代表，美國、新加坡與台灣分公司的人員來到中研院訪問，和中研院洽談一些合作的可能。

同時，立法院教委會今也處裡中研院預算解凍案六案，六案逾11.6億的凍結經費今天全數解凍，僅針對第一案「持續追蹤及提升貴重儀器使用率」部分立委仍有疑慮，要求中研院一周內提出更詳細的書面報告說明。

據了解，中研院超過千萬台幣以上的貴重儀器使用效益不佳，2022及2023年使用率低於20%的貴重儀器，數量占比分別為7.56%及7.75%，被審計部與立法院預算中心認為使用率不佳。

今有多位立委詢問中研院如何提升貴重儀器的使用率？中研院院長廖俊智回應，愈高階的儀器、能使用的人會愈少；但中研院不能不購買這些高階儀器，「我們必須跟全世界競爭」。

此外，針對核能議題，國民黨立委葛如鈞今天要求中研院院長廖俊智將核能加入中研院「淨零5支箭」，成為「淨零5+1」。對此，廖俊智回應，「無法承諾」，因為中研院提出的5支箭是中研院可以主導，核能非中研院主導，中研院有自己的定位與強項。

廖俊智強調，淨零5支箭是中研院馬上可以貢獻，核能不是中研院的專長。廖俊智還提到，中研院沒有核能、核安人才，若核能部分牽涉到基礎性研究，中研院願意投入，可以配合。但，關於核能設計、核能安全、核能運轉，這方面有其他單位更專長。

中研院所提出的「淨零5支箭」，包括：去碳燃氫、高效太陽光電、海洋能、地熱能、生質碳匯。

黃仁勳 輝達 核能 人工智慧 中研院 NVIDIA AI

延伸閱讀

中國市場太重要…黃仁勳直言「美國出口管制失敗」！網笑：青鳥要氣炸了

沒人比我們更努力！黃仁勳曝：當前先進封裝除了CoWoS「目前別無選擇」

黃仁勳：全球AI研究員一半是中國人 美國阻擋不了

美先進封裝改用英特爾？輝達黃仁勳：我們沒有其他選項

相關新聞

美銀估台幣升至28.8元？央行副總裁：匯率應尊重市場

台幣匯率受到外界關注，美國銀行（BofA）預估新台幣兌美元匯率第4季料會升至28.8元，巴克萊銀行與高盛公司等業者也都預...

台灣研究世界大會登場 重量級學者論國際變局中的台灣

第五屆台灣研究世界大會（World Congress of Taiwan Studies, WCTS）21日於中央研究院...

美元失守100大關 新台幣隨亞幣走揚創逾半個月高點

市場瀰漫看空美元氣氛，美元指數應聲跌破100大關，亞幣連袂走揚，新台幣延續升勢，今天收盤收30.158元，小升2.1分，...

整理包／我國將正式成立主權基金！一文看懂怎麼運作、有何優勢？全球知名的主權基金有哪些？

近期，我國成立自己的主權基金的聲量越來越高，行政院、央行、財政部、國發會、主計總處等相關單位紛紛對此表達支持；而日前，總統賴清德也在520的周年談話中正式宣布我國將成立主權基金，打造國家級的投資平台，布局全球，連結AI時代的主要目標市場。．．．

輝達將與台灣最高學術殿堂合作？中研院證實回應了

中央研究院副院長周美吟21日表示，輝達（NVIDIA）代表20日拜訪中研院，雙方已洽談合作可能性，但具體內容目前不便透露...

企業路跑未來有望抵稅？行政院將修正運產條例

根據行政院議程22日將通過「運動產業發展條例」修正草案，此次修正重點包括擴大投資範圍，未來運動部上路後將引進國發基金，促...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。