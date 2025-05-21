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台美農產品關稅 陳駿季：盼回到平均5%水準

中央社／ 台北21日電
農業部長陳駿季。中央社
農業部長陳駿季。中央社

農業部長陳駿季今天中午接受「Yahoo齊有此理」節目訪問，談到台美農產品關稅，他說希望能回到平均5%的水準。

陳駿季說，過往台灣大概有469項農產品輸到美國，平均關稅5%，川普政府開啟全球對等關稅談判，台灣突然拉升到32%，會把原先所有利潤都吃掉，現在90天暫緩期的關稅是10%，將來希望愈低愈好，希望農產品關稅能回到原先平均5%的水準。

陳駿季說，台灣農產品對美國是逆差，也就是美國賣給台灣的農產品，多於台灣輸到美國的農產品，以貿易來講對美國有利，所以希望關稅能下降，創造台美雙贏。

陳駿季也提到，目前國內可能受關稅影響的農產品，主要包括蝴蝶蘭、茶葉、毛豆、鯛、鬼頭刀、鱸魚，影響程度視外銷美國的比例。

陳駿季說，農業部在考慮台美關稅時有3個原則，就是維護產業競爭力、穩定永續發展、確保農民權益，農業部已針對有輸美外銷實績，或受美國關稅直接、間接影響及其關聯產業的農漁民、農民團體、農企業，給予金融協助，補貼貸款利息最高達0.75%。

其次，陳駿季說，農業部也協助產業做好供應鏈，特別是冷鏈系統，持續保持產品競爭力，開拓更多元外銷市場，尤其是高端市場，只要品質好就不怕沒有市場。

面對在野黨質疑萊豬叩關，陳駿季說，目前台灣溫體豬銷量仍占88%到90%，會開放進口豬肉的前提一定是「符合國際的規範」，所以消費者無需太擔心。

對於在邊境被擋下萊克多巴胺超標的肉品，陳駿季重申一定要符合標準，主要由衛福部嚴格把關。農業部會更積極推廣國產豬，並協助產業升級。

陳駿季也說，在邊境高強度查驗下，台灣已經揮別口蹄疫、傳統豬瘟、非洲豬瘟，即將在5月底到6月初間獲世界動物衛生組織（WOAH）認證為非疫區，是非常大的喜事，未來會積極去爭取將生鮮的台灣豬肉出口到日本。

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