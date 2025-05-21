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美銀估台幣升至28.8元？央行副總裁：匯率應尊重市場

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台幣匯率受到外界關注，美國銀行（BofA）預估新台幣兌美元匯率第4季料會升至28.8元，巴克萊銀行與高盛公司等業者也都預期，亞洲貨幣兌美元中期看升。示意圖。圖／聯合報系資料照片
台幣匯率受到外界關注，美國銀行（BofA）預估新台幣兌美元匯率第4季料會升至28.8元，巴克萊銀行與高盛公司等業者也都預期，亞洲貨幣兌美元中期看升。示意圖。圖／聯合報系資料照片

台幣匯率受到外界關注，美國銀行（BofA）預估新台幣兌美元匯率第4季料會升至28.8元，巴克萊銀行與高盛公司等業者也都預期，亞洲貨幣兌美元中期看升。對此，央行副總裁嚴宗大21日表示，影響到匯率或國際美元走勢的因素太多，不太能直覺式的去推測年底會到28.8元，目前台幣匯率較四月底、五月初已經相對穩定，但也強調匯率應尊重市場。

央行副總裁嚴宗大21日出席立法院財政委員會。立委李坤城指出，美國銀行（BofA）以各國貿易談判近期可望出現進展、及美元偏弱影響為由，調整東亞貨幣的預測，預估新台幣兌美元匯率第4季料會升至28.8元；高盛同樣預期，亞洲各國和美國進行貿易協商，將使亞洲貨幣更難貶值，央行看法為何。

嚴宗大表示，各個投資銀行有自己的預測，央行只是參考而已，因為會影響到匯率或國際美元走勢的因素太多，不太能直覺式的去推測年底會到28.8元，央行長期以來都認為，匯率應尊重市場，央行只有在出現匯率不穩定，或有異常操作時才會進場，去維持匯率相對穩定。

嚴宗大說，對於美元強勢或弱勢，美國國內也有不同的看法，而央行在美元波動時，關切的是維持匯率的相對穩定，目前台幣匯率較四月底、五月初已經相對穩定很多。

立委廖先翔則關注美債議題，他表示，國際信評調降美國信用評級，央行應思考持有美債策略，並詢問美國總統川普上任以來，央行持有美債情況。

嚴宗大說明，央行持有美債都是到期後轉換，每個時間點都有到期跟新購的美債；廖先翔追問，方向上是持續購入還是減碼，嚴宗大表示，每年外匯存底都在成長，因此今年央行持有美債還是有點增加。

根據央行資料，去年底外匯存底規模為5,766.77億美元，截至今年4月底，外匯存底金額上升為5,828.32億美元，較3月底增加48.10億美元。

美國 央行 台幣匯率

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