台法專利審查高速公路7/1上路 助攻業者全球布局

經濟部今天表示，台法簽署專利審查高速公路（PPH）將於7月1日實施，透過雙方合作減少重複審查並提升效率，有助企業全球專利布局。經濟部已與美國、日本、西班牙、韓國、波蘭、加拿大等國合作PPH，如今與法國簽署合作，再度擴展PPH合作版圖。

經濟部智慧財產局長廖承威今天出席2025年台法經貿對話會議，並於法國工業財產局共同簽署台法「專利審查高速公路（Patent Prosecution Highway, PPH）合作意向書」，駐法代表郝培芝及法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）現場見證。

經濟部智慧局今天發布新聞稿表示，PPH是一項加速雙邊專利審查的制度，透過共享合作雙方專利專責機關的檢索資訊與審查結果，達到減少重複審查，有效提升審查效率與品質的目的。台法PPH有助於企業快速取得專利，更有利企業全球專利布局。

廖承威提到，113年法國為台灣第18大貿易夥伴，也是台灣在歐盟第3大貿易夥伴，雙邊貿易額達65.38億美元，法國為台灣在歐洲的重要經貿夥伴。台法PPH合作是建立更友善跨國專利申請環境的一環，企業將可透過PPH更快獲准專利，搶占市場優勢。

智慧局說明，自100年與美國專利商標局（USPTO）進行PPH合作以來，陸續與日本、西班牙、韓國、波蘭及加拿大等6國簽署PPH，如今法國成為台灣第7個PPH合作夥伴，再次擴展PPH合作版圖。

根據智慧局統計，台灣113年PPH的平均審結時間為4.4個月，較一般平均審結的14.15個月專利審查效率大幅提升。