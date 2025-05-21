快訊

三峽車禍9人仍住院 重傷女童掉了魂…家屬回現場喊「寶貝別害怕」

昨動第二次手術…三峽車禍肇事翁仍躺加護病房 傳好轉現況曝光

涉性平案洩密送教部性平會調查 葉丙成：道歉並撤文、靜待調查結果

出勤彈性調整、引進移工 勞工局：依規定召開勞資會議

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

勞資會議是企業內部非常重要的溝通平台。勞基法規定，事業單位若要調整加班時數上限、縮短輪班間隔、變更例假日安排等，都必須事先獲得工會或勞資會議同意，否則將有高額罰鍰風險。勞工局除了辦理宣導會，也針對大型事業單位進行專案催設輔導，更將勞資會議納為勞檢項目，多管齊下協助落實勞資對話。

勞工局長陳瑞嘉表示，由於我國企業工會組織率不高，勞資會議就益形重要。截至去年，新北市已成立勞資會議2萬9,207家，高居全國第一，去年更催出新成立1,319家勞資會議。先前曾有業者因「未經勞資會議同意，違規調整加班時數、實施變形工時」，進而使員工單月加班超過46小時、單日正常工時超過8小時卻未給加班費，結果被勞檢員揪出遭到高額罰鍰，勞資會議對事業單位而言，更形重要。

再者，企業如想申請聘僱外籍移工，除需確保未損及本國勞工權益或發生勞資爭議外，亦要求必須提供「過去1年內定期召開4次勞資會議的紀錄」，才能通過初步審查。以先前營造業缺工問題為例，內政部「有條件」定額開放營造業者申請移工，卻有業者因未依法舉辦勞資會議而無法通過審查，進而耽誤引進移工的時程，勞工局也愛莫能助。

有關勞資會議成立與召開流程，可搜尋「新北勞動雲-勞資會議」查詢，勞資會議代表名冊可透過勞動部「勞資會議代表名單線上備查系統」辦理，如有操作及相關疑義，都可向勞資關係科洽詢。勞工局也將在6月26日、7月31日、8月21日辦理3場宣導會，亦可至新北勞動雲了解活動詳情。

此外，為了推動事業單位召開勞資會議，新北市「勞動教育學院」特別推出「勞資會議代表研習班」，分為初階、進階、精進班，幫助勞資代表逐步掌握勞動法令知能，深受學員好評且完全免費，現正開放報名中。

移工 勞工局 加班費

延伸閱讀

身體感受地方事！跟移工上漁船、陪老人做回收 「每個故事都是新考驗」

台中車站遊民多、環境髒亂影響觀感 交通局推4大策略

回收處理業開放移工 環境部：估引進千人

反對歧視 移工籲取消在台工作年限限制

相關新聞

美銀估台幣升至28.8元？央行副總裁：匯率應尊重市場

台幣匯率受到外界關注，美國銀行（BofA）預估新台幣兌美元匯率第4季料會升至28.8元，巴克萊銀行與高盛公司等業者也都預...

賣黃牛票給台灣粉絲...大陸公司疑涉逃稅 財部2週交報告

民進黨立委林楚茵今天表示，疑似有大陸黨政背景公司，在台灣主辦泰國明星見面會，甚至兜售黃牛票，除有國安疑慮，也恐涉及逃漏稅...

台法專利審查高速公路7/1上路 助攻業者全球布局

經濟部今天表示，台法簽署專利審查高速公路（PPH）將於7月1日實施，透過雙方合作減少重複審查並提升效率，有助企業全球專利...

半導體用電強勁上揚 4月電力景氣燈號連12個月亮黃紅燈

台灣綜合研究院21日發布2025年4月台灣EPI電力景氣指數，受惠於美國川普政府於同月9日宣布暫緩90天實施高額對等關稅...

主權基金財源財部：責無旁貸 央行：不適合管主權基金

總統賴清德在520就職周年談話中宣布，政府將成立主權基金，打造國家級投資平台，並強調「當前是理想時刻」，主權基金成為賴政...

普發現金非適當時機？ 主計長指「這點」時空背景不同

因應川普關稅衝擊，立法院經濟、財政委員會21日聯席會議逐條討論「特別條例」。有關在野黨提案，特別條例納入普發現金，行政院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。