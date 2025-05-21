出勤彈性調整、引進移工 勞工局：依規定召開勞資會議

勞資會議是企業內部非常重要的溝通平台。勞基法規定，事業單位若要調整加班時數上限、縮短輪班間隔、變更例假日安排等，都必須事先獲得工會或勞資會議同意，否則將有高額罰鍰風險。勞工局除了辦理宣導會，也針對大型事業單位進行專案催設輔導，更將勞資會議納為勞檢項目，多管齊下協助落實勞資對話。

勞工局長陳瑞嘉表示，由於我國企業工會組織率不高，勞資會議就益形重要。截至去年，新北市已成立勞資會議2萬9,207家，高居全國第一，去年更催出新成立1,319家勞資會議。先前曾有業者因「未經勞資會議同意，違規調整加班時數、實施變形工時」，進而使員工單月加班超過46小時、單日正常工時超過8小時卻未給加班費，結果被勞檢員揪出遭到高額罰鍰，勞資會議對事業單位而言，更形重要。

再者，企業如想申請聘僱外籍移工，除需確保未損及本國勞工權益或發生勞資爭議外，亦要求必須提供「過去1年內定期召開4次勞資會議的紀錄」，才能通過初步審查。以先前營造業缺工問題為例，內政部「有條件」定額開放營造業者申請移工，卻有業者因未依法舉辦勞資會議而無法通過審查，進而耽誤引進移工的時程，勞工局也愛莫能助。

有關勞資會議成立與召開流程，可搜尋「新北勞動雲-勞資會議」查詢，勞資會議代表名冊可透過勞動部「勞資會議代表名單線上備查系統」辦理，如有操作及相關疑義，都可向勞資關係科洽詢。勞工局也將在6月26日、7月31日、8月21日辦理3場宣導會，亦可至新北勞動雲了解活動詳情。

此外，為了推動事業單位召開勞資會議，新北市「勞動教育學院」特別推出「勞資會議代表研習班」，分為初階、進階、精進班，幫助勞資代表逐步掌握勞動法令知能，深受學員好評且完全免費，現正開放報名中。