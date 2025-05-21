全球三成企業今年預投資至少2500萬美元於 AI 應用 看好 AI 代理發展

2025年初，波士頓顧問公司（BCG）進行全球《AI Radar》調查，深入探討企業領袖對AI的態度和看法。調查結果顯示，發展AI是全球企業領袖的首要任務，並且聚焦於從AI發展中獲得具體成果。在「從潛力到利潤：縮小AI影響力的差距」的報告中，BCG針對19個市場、12個行業的1,803名高階主管進行調查。

根據調查，全球三分之一的企業計劃於2025年投入超過2,500萬美元於AI應用；其中67%的企業領袖已將AI代理人納入轉型規劃。各地區企業普遍對此發展持樂觀態度，預期未來AI將協助提升生產力與員工能力，而非單純取代人力。

「在我與各企業執行長的討論中，他們顯然正優先考慮利用AI以提高生產力，」BCG執行長施偉策（Christoph Schweizer）表示：「BCG的最新調查發現一個關鍵挑戰：雖然75%的受訪企業將AI列為前三大策略優先事項，卻只有四分之一的企業表示從AI計劃獲得有意義的價值。領先採用AI技術的企業，經由專注發展目標明確的AI計劃而得以快速擴展，透過改造核心流程，提升團隊技能，以及建立得以衡量營運和財務報酬的系統性方法。許多企業具備極大的潛力，落實雄心壯志。」

領先的企業將超過80%的AI投資，用於重塑核心能力和創造新產品，其他公司則將56%的AI投資集中在小規模、以生產力為重點的計劃上。領先的企業能設定明確的目標，並追蹤營收和獲利能力的影響。另有60%受訪企業並未為針對AI所產生的價值明確定義，或針對財務關鍵績效指標（KPIs）進行監控。

領先的公司注重深度而非廣度，平均優先考慮3.5個案例，其他公司則考慮6.1個案例。那些能夠設置明確目標的企業，投資報酬率（ROI）通常能較競爭對手高出2.1倍。

具備自主代理功能的「AI代理」（AI Agent；人工智慧代理）是能夠透過使用工具、分析數據，和跨系統工作完成目標的人工智慧系統。67%的企業領袖考慮將AI代理納入AI轉型計劃，且各地區的企業皆對此發展持樂觀態度。

根據BCG近期在全球多家企業的實踐經驗，AI代理人正快速從對話型AI的輔助角色，進化為能夠觀察、理解、規劃並執行任務的行動者，帶來超越傳統自動化的變革性價值。例如，某造船企業透過具備推理與規劃能力的多代理架構，自動化設計流程後，工程資源使用量減少45%、每艘船艙的設計時間縮短80%；而某銀行透過代理人即時支援理專提供個人化理財方案，顧客轉換率提高四至六倍。

68%的受訪企業領袖預期，即使發展AI，仍可維持既有人力規模，未來將著重於提高生產力、並培訓現有人才以因應AI需求。三成的企業為超過四分之一的員工進行技術培訓，如此已較去年略有改善，但在協助員工適應新的變化以避免就業威脅方面，所需的技術能力提升程度仍然遠遠不足。

同時，17%的企業領袖預期，將透過AI創造新職位來取代多餘職位，進而重塑勞動力市場。僅有8%的高層預期AI將帶來人力成長，另有7%預期AI將縮減勞動力規模。

「成功的企業領袖採用10-20-70法則，來增進AI的商業潛力，將70%的努力用於改造人員、流程和文化，20%用於數據和技術，僅10%用於演算法。」BCG X亞太區負責人魏杰鴻（Jeff Walters）表示：「然而，三分之二的公司在重新設計工作流程、推動文化變革、招聘人才和提升員工技能方面，面臨重大挑戰。若要確保AI計劃的成功，需要有嚴格的執行力、持續專注於對價值的創造，以及組成一支能夠適應快速變化的環境，並成長茁壯的員工團隊。」

受訪企業領袖指出，目前發展AI，有三大首要風險：資料隱私與安全（66%）、對AI決策缺乏控制或理解（48%），以及法規挑戰與合規（44%）。其中，網路安全是企業的關注重點，76%的企業領袖則承認他們的AI網路安全措施仍需改進。