企業獲利續強+美股大規模回購潮 中信投信：美國大型成長股後市看旺

美中貿易戰「休兵」90天，消息一出激勵美股和美元急漲，標普500指數收復因關稅消息而下跌的全部跌幅，市場情緒稍轉樂觀，恐慌指數快速回落。中國信託美國聚焦成長基金經理人唐祖蔭表示，美股大幅反彈凸顯出市場對流動性危機緩解，以及政策朝正向修正持樂觀態度，隨著美股財報優於預期，加上大型企業正大規模回購自家股票，美國大型成長股基金長線展望佳，建議投資人可持續定期定額。

川普宣布美中貿易戰暫緩90天，同時大幅削減對彼此加徵的高額關稅，激勵美股大幅回彈，其中，科技股成為領盤要角，費城半導體指數從低點強彈逾4成，標普500指數今年報酬更是一舉翻正，自川普關稅政策引發2025年低點後，僅用短短六周時間收復因關稅消息而下跌的全部跌幅，創自1982年以來最快反彈速度，美股大幅回升的同時，VIX恐慌指數也明顯下降，當前已回到4月2日「解放日」之前的水位。

唐祖蔭分析，短線上市場受到美中停戰，以及美英就對等關稅已達成協議激勵出現反彈，市場悲觀情緒獲得緩解。觀察基本面，美國總經數據維持穩健，加上科技股第一季營收亮眼，進一步推動美股走勢。除谷歌、微軟、Meta最新公布之財報優於市場預期，近期公布的迪士尼財報同樣大幅擊敗市場預期，間接證明美國消費能力穩健。

另一方面，當前多家美國科技巨擘正計劃進行新一輪股票回購，預估總額超過5,000億美元。例如，微軟第一季回購金額高達35億美元，Meta由前一季度的0美元增加至134億美元，谷歌在151億美元的回購之外，大幅提高回購金額至700億美元，儘管大型科技企業面臨關稅帶來的經濟壓力與成本上升風險，但仍預計延續資本回饋策略，顯示科技巨頭對未來策略方向和增長潛力的信心，再次驗證AI趨勢雖可能因關稅戰放緩但不會停止成長。

唐祖蔭進一步指出，美國當前經濟雖受到政策多空紛擾，但觀察2024年標普500指數的股東權益報酬率高達21%，遠勝全球其它非美市場約12%，差距高達9%，雖然市場上對美國經濟前景仍有憂心，但投資人未能於其它市場找到獲利率與美股匹敵的市場以前，美股仍將是國際資金主要去處，在資金撐盤下，下一季度大型科技股表現具期待空間，建議投資人可持續定期定額美國大型成長股基金。

例如，中國信託美國聚焦成長基金鎖定具成長潛力之大型科技股，以及成長空間並估值偏低的非核心消費類股亦為關注焦點。主要持股除了AI科技股，如谷歌、輝達、特斯拉、亞馬遜、META、微軟、特斯拉等，還有串流媒體龍頭網飛；金融支付龍頭VISA；雲端資料庫龍頭甲骨文，甚至航空工業龍頭波音，一網打盡資訊科技、通訊服務、工業、金融等具高潛力大型成長股，藉由專業經理團隊操盤，可因應市況動態調整投資配置，成為不確定環境中攻守兼備的資產組合。