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主權基金財源財部：責無旁貸 央行：不適合管主權基金

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
財政部長莊翠雲21日表示，主權基金的設置要審慎規劃、設立專法，財源籌措部分，財政部責無旁貸。圖／聯合報系資料庫
財政部長莊翠雲21日表示，主權基金的設置要審慎規劃、設立專法，財源籌措部分，財政部責無旁貸。圖／聯合報系資料庫

總統賴清德在520就職周年談話中宣布，政府將成立主權基金，打造國家級投資平台，並強調「當前是理想時刻」，主權基金成為賴政府政策後，立刻變成立法院財政委員會質詢焦點，央行副總裁嚴宗大表態，央行不適合擔任主權基金的主管機關，也不會無償提供外匯存底做為財源；財政部長莊翠雲則說，財政部對於籌措主權基金財源責無旁貸。

立法院財政委會21日邀請央行、財政部、金管會，針對「房屋稅2.0課徵亂象與金融機構對不動產融資緊縮及中央銀行信用管制措施對房地產交易之影響」提出專題報告，並備質詢。但質詢議題圍繞主權基金。

賴清德20日在總統府發表執政周年談話時表示，要成立主權基金，充分運用台灣產業的優勢，由政府主導，協同民間企業的力量，布局全球，連結AI時代的主要目標市場，呼籲立法院支持。

嚴宗大回答立委質詢時強調，央行從前總裁彭淮南開始到現任總裁楊金龍，對於主權基金並不反對，反對的是從外匯存底無償撥用，如果主權基金有需要外匯，可向央行購買，央行建議採用新加坡或韓國的主權基金成立模式，而且央行也認為，央行不適合管理主權基金，因為主權基金是政府的財富運用，因此應該由政府整體來做主導。

嚴宗大表示，央行也曾在財委會針對主權基金做過專案報告，他們認為主權基金的設置必須有審慎的規劃，包括設立專法、設定投資規則、是否有專責經理人負責操作，以及監管機制的透明、財源籌措，而財源籌措方式則有財政部撥款、出資、發債等方案。

不過，立委最擔心的還是人謀不臧，立委李彥秀指出，政府不能球員兼裁判，並且確實做到防弊，不要變成黨權基金，這些都必須清楚向國人交待。立委賴士葆質詢莊翠雲，主權基金若設計不良會不會成為鐽震第二，若出問題由誰扛責？莊翠雲說，這些都是制度設計時要考量的內容。

莊翠雲在回答立委鍾佳濱質詢時表示，財政部不適合擔任主權基金的主管機關，但是在財源籌措上責無旁貸，基金規模要多大，以及稅收是否足以支應都是須要考慮的，不過，依現行預算法規定，稅收多的部分應優先還債。

財政部 央行 主權基金

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