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讓人才成為「人財」 商研院開「卓越主管的管理技能」課

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
商研院數位創新學院再推出「卓越主管的管理技能」課程，全面提升初、中階主管的核心管理能力，助力企業發展更上一層樓。課程即日起開放報名，6月6日前完成報名可享優惠。 圖／商研院提供
商研院數位創新學院再推出「卓越主管的管理技能」課程，全面提升初、中階主管的核心管理能力，助力企業發展更上一層樓。課程即日起開放報名，6月6日前完成報名可享優惠。 圖／商研院提供

面對職場日益激烈的競爭，出色的管理者不僅需要專業知識，更需具備優異的領導能力與管理技巧。商研院數位創新學院再推出「卓越主管的管理技能」課程，全面提升初、中階主管的核心管理能力，助力企業發展更上一層樓。課程即日起開放報名，6月6日前完成報名可享優惠。

商研院表示，在現代企業環境中，「人才是組織的最大資產」。如何有系統且有計劃地培育人才，將潛力無限的「人材」轉化為組織的「人才」，甚至成為創造價值的「人財」，是每一位管理者的重要任務。優秀的主管具備全局觀與決策力，能夠發掘並運用團隊成員的優勢，克服挑戰並實現目標。

商研院指出，「卓越主管的管理技能」課程透過六個完整架構學習管理與領導的技能，包括：主管角色與職責、目標設定與挑戰、工作教導與培育、溝通認同與回饋、績效創造與雙贏、士氣提升與激勵。課程中特別設計多元化的學習方式，包含寓教於樂的活動，巧妙融入溝通與衝突管理意涵；透過表單工具習作與小組討論，增進學員間的實務交流；更有影片欣賞與角色演練，強化學員的實戰經驗。

上課日期為6月17日與18日，周二、三白天，6月6日前完成報名享優惠，詳細課程內容請參考課程網址：https://reurl.cc/Oj287g，或電洽：(02)7704-4975 。

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