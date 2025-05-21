債市震盪 中短天期債券成資金避風港

穆迪（Moody's）5月16日摘除美國AAA頂級信評，引發債市震盪，美國30年期公債殖利率也一度觸抵5%。凱基投信表示，美國政府喪失3A信評，象徵意義大於實質意義，反映的是市場的擔憂，而非債市基本面出現警訊，債券ETF仍具投資價值；只是短期震盪難免下，中短天期債券受到的公債殖利率波動影響相對少，有機會取代長天期公債成為債市避風新選項。

凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金（基金之配息來源可能為收益平準金）（00950B） 研究團隊表示，美國政府由於結構性債務問題，遭到信評機構調降債信評等，全新減稅法案又於日前在國會關鍵委員會闖關成功，市場預期已經居高不下的美國政府財政赤字，將進一步擴大的情況下，影響長端利率繼續高檔區間震盪，對長端利率甩動敏感度相對高的長天期債券，預期將承受更大壓力。

相較之下，中短天期公司債不僅受長端利率甩動影響相對小，在票息收益方面也能相較公債具吸引力。凱基A級公司債（00950B）ETF研究團隊表示，與20年以上的超長期債券相比，存續天期10年上下的債券，對利率變動的敏感度相對低，因此需要面臨的利率波動風險更少，若能將信用評級拉高至A級，更有助壓低面臨到違約風險的機會，等於在風險相對低的情況下拿到相對高回報，讓現金流管理更加靈活具效益。

凱基A級公司債（00950B）ETF研究團隊指出，為了在勞動市場與通膨之間取得最佳平衡，美國聯準會下一步降息動作預期將更趨謹慎，債券ETF投資建議聚焦票息收益。凱基A級公司債（00950B），公告成立以來第八次配息，預計每受益權單位數配發0.074元，除息日訂於6月3日，有意參與本次除息的投資人，最後買進日為6月2日，預計2025年6月27日發放配息。

00950B自掛牌以來，已完成七次配息，前七次的當期配息率皆落在0.52%~0.55%之間。當前關稅戰尚未完結，市場變數仍在的情況下，能兼顧信用風險與利率風險的中天期高評級信用債，可做為資產配置防禦部位的選擇。