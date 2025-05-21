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普發現金非適當時機？ 主計長指「這點」時空背景不同

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
主計長陳淑姿說明，過去在疫後特別發放現金，主要是國際因素影響，國內消費受到重大打擊，所以需要刺激營業；目前國內市場的內需非常穩定，因此這次特別條例院版沒有支持要發放現金。記者杜建重／攝影
主計長陳淑姿說明，過去在疫後特別發放現金，主要是國際因素影響，國內消費受到重大打擊，所以需要刺激營業；目前國內市場的內需非常穩定，因此這次特別條例院版沒有支持要發放現金。記者杜建重／攝影

因應川普關稅衝擊，立法院經濟、財政委員會21日聯席會議逐條討論「特別條例」。有關在野黨提案，特別條例納入普發現金，行政院主計總處主計長陳淑姿回應，過去在疫後特別發放現金，主要是國際因素影響，國內消費受到重大打擊，所以需要刺激營業；目前國內市場的內需非常穩定，因此這次特別條例院版沒有支持要發放現金。

立法院經濟、財政兩委員會聯席會議，審議「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」案，詢答部分上周已結束，今天進入朝野立委提案逐條討論、協商。審議過程中，在野黨團繼上週之後，再次說明提案，希望特別條例納入普發現金。

陳淑姿指出，依照《財政紀律法》第七條規定，立法機關制定或修正法律、法規等，不得增加固定經費額度或比例，有此一限制。如果明訂經費的編列下限或有相關固定的比例，不利於政府整體資源的運用和效率，也跟財政紀律法相違背。

陳淑姿說明，所謂發放現金的時機，為什麼現在覺得不是適當的時機。當初疫後特別發放現金，主要是受到俄烏戰爭相關、美中貿易戰的影響，國內餐飲、旅宿、零售都受到重大打擊，所以需要刺激營業。

她表示，目前國內市場的內需非常穩定，也非常活絡，114年1月份、113年全年度的批發零售、餐飲業，營業額都創新高，不需要再去刺激內需市場，再刺激的結果可能會不如預期。

陳淑姿說，以上前後兩個時間提出發放現金的背景不同，因此這次特別條例院版沒有支持要發放現金。

有關特別條例內容，陳淑姿重申，院版預算4100億，其中支持產業安定就業930億。在支持產業安定就業這一項之中，提供企業金融支持250億、提升產業競爭力250億，協助企業開拓多元市場100億、勞工安定150億，以及強化企業金融支持，提升產業競爭力是180億。

陳淑姿提到，另外照顧民生的部分是1670億，其中強化高度等教育人才培育200億、挹注台電1000億，挹注全民健保200億、挹注勞保100億，以及加強照顧弱勢族群、提供關懷協助是170億。此外，還有加強化國土安全韌性1500億。

餐飲業 立法院

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