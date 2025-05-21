朝野立委關心主權基金財源 莊翠雲否認用超徵稅收

賴清德總統在520施政週年談話時，宣布將成立主權基金、打造國家級的投資平台，此項決定也成為朝野立委關注焦點。財政部長莊翠雲21日在立法院財政委員會否認財政部為主管單位。她表示，成立主權基金須訂定專法，行政院將會邀集相關部會進行討論，財政部對財源籌措責無旁貸，同時也否認超徵稅收機會變成主權基金來源。

民進黨立委吳秉叡也說，過去前民眾黨立委吳欣盈一直在推動主權基金，但當時政府有一些考量而沒有成立，現在宣布是否代表這幾年國內外環境有變化？是否政策變化太快？莊翠雲解釋，這一兩年都有在討論，也在看國際間如何執行，當時國內沒有成立，但現在國際環境確實有一些變化，包括美國關稅因素，新的貿易政策，以及美國總統川普也提到要成立主權基金。

國民黨立委賴士葆與林德福都針對主權基金的主管單位提出質詢，兩人也點名財政部。林德福更質疑，財政部已有國安基金，有沒有能力再管理主權基金？

央行副總裁嚴宗大也說，央行立場清楚，反對無償使用外匯存底，但不反對成立，建議參考新加坡與韓國模式，由政府發債、撥款或出資設立等。莊翠雲回應，主權基金為假設要成立，包括資金來源、基金用途與管理機構，都會訂在專法裡面，行政院會再討論專責機構，未來會妥善規劃。

賴士葆更引述學者建議，超徵稅收可以成為主權基金的財源，立委羅明才也說，若主權基金要超過兆元，錢從哪裡來？來自歲計賸餘或政府舉債？民眾黨立委黃珊珊也說，超徵稅收應該用在這個地方，而不是在特別預算或其他地方全部花光光。

莊翠雲表示，歲計賸餘目前沒有這麼高，若要發債的話，現行「公債法」沒有法源可以發債挹注主權基金，所以要訂定專法授權；若稅收優於預期，要優先減少舉債，然後增加還債，相信行政院會妥善討論財源問題。