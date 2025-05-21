快訊

為何增設台灣總部 黃仁勳妙答：「我們需要更多的椅子！」

NBA／雷霆下半場打爆灰狼！西區冠軍賽G1大勝26分

鐵公路都中斷 徐榛蔚不忍了！喊話賴總統搭火車開蘇花到花蓮看看

朝野立委關心主權基金財源 莊翠雲否認用超徵稅收

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

賴清德總統在520施政週年談話時，宣布將成立主權基金、打造國家級的投資平台，此項決定也成為朝野立委關注焦點。財政部長莊翠雲21日在立法院財政委員會否認財政部為主管單位。她表示，成立主權基金須訂定專法，行政院將會邀集相關部會進行討論，財政部對財源籌措責無旁貸，同時也否認超徵稅收機會變成主權基金來源。

民進黨立委吳秉叡也說，過去前民眾黨立委吳欣盈一直在推動主權基金，但當時政府有一些考量而沒有成立，現在宣布是否代表這幾年國內外環境有變化？是否政策變化太快？莊翠雲解釋，這一兩年都有在討論，也在看國際間如何執行，當時國內沒有成立，但現在國際環境確實有一些變化，包括美國關稅因素，新的貿易政策，以及美國總統川普也提到要成立主權基金。

國民黨立委賴士葆與林德福都針對主權基金的主管單位提出質詢，兩人也點名財政部。林德福更質疑，財政部已有國安基金，有沒有能力再管理主權基金？

央行副總裁嚴宗大也說，央行立場清楚，反對無償使用外匯存底，但不反對成立，建議參考新加坡與韓國模式，由政府發債、撥款或出資設立等。莊翠雲回應，主權基金為假設要成立，包括資金來源、基金用途與管理機構，都會訂在專法裡面，行政院會再討論專責機構，未來會妥善規劃。

賴士葆更引述學者建議，超徵稅收可以成為主權基金的財源，立委羅明才也說，若主權基金要超過兆元，錢從哪裡來？來自歲計賸餘或政府舉債？民眾黨立委黃珊珊也說，超徵稅收應該用在這個地方，而不是在特別預算或其他地方全部花光光。

莊翠雲表示，歲計賸餘目前沒有這麼高，若要發債的話，現行「公債法」沒有法源可以發債挹注主權基金，所以要訂定專法授權；若稅收優於預期，要優先減少舉債，然後增加還債，相信行政院會妥善討論財源問題。

財政部 美國 主權基金

延伸閱讀

新青安4月核貸金額衰退兩成 有家銀行核貸腰斬

台美關稅談判包括匯率？財長莊翠雲：未涉及匯率

台股持續回漲 國安基金要退場了？財長：7月前不退場

今年稅收又超徵4千億以上？財政部長莊翠雲這麼說

相關新聞

4月EPI電力景氣指數燈號續亮黃紅燈 關稅未來走向是最大變數

台灣綜合研究院今天發布4月EPI電力景氣指數，受惠於美國川普政府於同月9日宣布暫緩90天實施高額對等關稅，帶動市場提前備...

財政部：越南進口卜特蘭水泥涉傾銷 稅率最高23.2%

財政部關務署表示，台灣區水泥工業同業公會申請對自越南產製進口卜特蘭水泥及其熟料課徵反傾銷稅及臨時課徵反傾銷稅案，財政部今...

管碧玲：對美採購平衡貿易逆差、國內造艦支持產業

因應川普關稅衝擊，立法院經濟、財政委員會21日聯席會議逐條討論「特別條例」。對於在野黨主張，特別條例不應納入「國土韌性」...

總統喊成立主權基金 財政部長、央行副總裁這樣說

總統賴清德於5月20日就職周年發表談話，宣布政府將成立主權基金，打造國家級投資平台，應對國際經濟變局。財政部長莊翠雲21...

提前拉貨帶旺上半年出口 財長：觀察後續增勢是否趨緩

財政部長莊翠雲今天表示，台灣第1季經濟成長率概估為5.37%，主因是出口暢旺，但這與美國對等關稅措施下的客戶提前拉貨效應...

4100億預算怎麼分？藍白挺普發現金 綠補台電遭批偷渡

立法院今日召開經濟及財政委員會聯席會議，逐條審查規模達4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。