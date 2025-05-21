4月EPI電力景氣指數燈號續亮黃紅燈，關稅未來走向是最大變數

台灣綜合研究院今天發布4月EPI電力景氣指數，受惠於美國川普政府於同月9日宣布暫緩90天實施高額對等關稅，帶動市場提前備貨需求，加以人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）與雲端服務等新興應用持續加速擴展，半導體產業用電強勁上揚，全國高壓以上產業用電量較去年同期成長0.28%，整體產業電力景氣燈號續呈揚升的黃紅燈。惟關稅暫緩僅為短期政策調整，出口導向的半導體與電子產業未來仍面臨極大壓力。

台電高壓以上用電方面，4月整體產業用電量較去年同期成長0.92%，其中製造業用電成長1.89%，服務業用電則衰退3.7%。

台綜院指出，自今年1月川普政府重新上任以來，美國陸續對多國進口商品加徵關稅，試圖透過關稅談判重塑全球貿易秩序，振興美國製造業，然此舉已對全球供應鏈穩定構成重大衝擊。隨後美國政府於4月宣布「對等關稅」政策暫緩90天實施，為市場爭取短暫喘息空間，同時催化出一波提前備貨與急單潮。台灣身為全球半導體與電子產業供應鏈的關鍵樞紐，在AI相關應用需求持續強勁帶動下，半導體與電子產業的出口與用電表現皆創佳績，生產活動明顯加溫，有效挹注整體經濟表現，台綜院預測2025年4月經濟成長率為4.1%。

製造業表現方面，受惠人工智慧、高效能運算及雲端產業等需求強勁，以及關稅暫緩與急單效應發酵交互推動下，帶動電子科技產業生產動能穩健上揚，尤其半導體業用電量強勢成長。惟傳統產業因國際終端需求仍顯疲弱，包括化學材料業、塑橡膠製品業、鋼鐵業及機械製造業等用電量仍為負成長，但萎縮幅度收斂。整體製造業4月用電成長率為0.98%，整體製造業電力景氣燈號續呈揚升的黃紅燈。製造業外銷訂單在AI 暢旺與客戶拉貨效應加持下，3月成長兩成；與用電量兩者走勢來看，短期景氣維持穩健成長。

綜觀來看，在AI新興科技應用商機持續擴增，加上美國暫緩實施高額對等關稅效應帶動下，提前拉貨效應顯著發酵，半導體業需求維持暢旺，推升用電量連續兩個月強勁成長，成為支撐經濟成長的關鍵動能。然而，關稅暫緩僅為短期政策調整，製造業各產業普遍承壓，特別對出口導向的半導體與電子產業，構成不小壓力，後續仍須密切關注美國關稅政策走向與貿易談判進展，是否有助化解貿易衝突與稅負壓力，進而確保經濟成長動能的穩健延續。