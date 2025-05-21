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管碧玲：對美採購平衡貿易逆差、國內造艦支持產業

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
海委會主委管碧玲解釋，海巡預算提出對美採購，就是平衡貿易逆差的方式之一，國內造艦等等的預算，就是支持產業。記者胡經周／攝影
海委會主委管碧玲解釋，海巡預算提出對美採購，就是平衡貿易逆差的方式之一，國內造艦等等的預算，就是支持產業。記者胡經周／攝影

因應川普關稅衝擊，立法院經濟、財政委員會21日聯席會議逐條討論「特別條例」。對於在野黨主張，特別條例不應納入「國土韌性」相關預算，這部分與川普關稅無關，海委會主委管碧玲在會中解釋，海巡預算提出對美採購，就是平衡貿易逆差的方式之一，國內造艦等等的預算，就是支持產業。

立法院經濟、財政兩委員會聯席會議，審議「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」案，詢答部分上周已結束，今天進入朝野立委提案逐條討論、協商。

院版草案第一條之中，有關國土韌性預算的部分，國民黨團認為，特別條例要解決的是經濟的衝擊，不是軍事的衝突，因此希望如果行政院認為真有必要強化國土韌性，請提出追加減預算來處理。

管碧玲表示，「國土韌性」在野黨提議追加預算，意思是有兩個方式，第一是再送一個法案來追加預算，第二是去舉債。若改採編年度預算，明年適用的新版財劃法規定，各部會被通知預算減少28％，意即若把國土韌性之中海委會相關預算挪到明年，這筆錢是要增加110億，肯定無法編列進去。

管碧玲說，今年2月4日她就已經向行政院長卓榮泰報告規劃這筆預算，並且得到卓榮泰支持。這筆預算跟關稅有關係，海巡預算提出對美採購，就是平衡貿易逆差的方式之一，國內造艦等等的預算，就是支持產業。

管碧玲提及，這幾天發生三起偷渡案件，證明缺少紅外線熱像儀、雷達，觀影無法分辨。海巡過去不是為了小目標的「零漏接」來部署它的量能。海巡破獲偷渡一年大約10幾、20個案件，破獲率其實很高，只是後來發生淡水河偷渡案件，導致海巡必須部署小目標投入零漏接，包括抓毒品、抓走私、應對海警船及科研船、應對越界捕魚等，業務繁重，因此有必要加入這筆預算。

管碧玲解釋，她從去年8月開會到現在，開了至少25次正式會議，做出一個計劃，盤點到今年底就可以開始執行。海巡團隊甚至踏遍幾千公里的海岸線，盤點哪裡需要紅外線、港監、環島、次世代雷達，縝密規劃盼爭取經費。

管碧玲重申，海巡爭取特別條例當中的經費支持，這件事絕對跟關稅事件有關，對美採購就是平衡貿易逆差，國內採購就是扶持產業，完全符合條例的精神。她呼籲在野黨團保留特別條例當中的「國土韌性」相關預算，支持海巡業務。

管碧玲指出，海巡署9年來做了十二艘可以掛飛彈的船、打造四艘4千噸的船，以及執行對應海警船。海巡是國家捍衛海域的英勇部隊，非常短時間迅速從執法機關要變成國安機關，相當辛苦。她再次強調，今天特別預算中很重要的就是這部分，呼籲社會大眾支持海巡、相信海巡。

關稅 管碧玲 海巡署

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