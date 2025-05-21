總統喊成立主權基金 財政部長、央行副總裁這樣說

總統賴清德於5月20日就職周年發表談話，宣布政府將成立主權基金，打造國家級投資平台，應對國際經濟變局。財政部長莊翠雲21日表示，財政部對於財源籌措責無旁貸；央行副總裁嚴宗大則指出，反對外匯存底無償撥用，若主權基金有需要，可透過購買央行外匯存底的方式，再轉存到主權基金中。

立法院財政委員會21日邀請財政部、金管會、中央銀行就「房屋稅2.0課徵亂象與金融機構對不動產融資緊縮及中央銀行信用管制措施對房地產交易之影響」進行專題報告，並備質詢。

立委林德福、賴士葆關切財經部會是否對成立主權基金已有共識，以及主權基金未來管理機制、主責單位、財源等議題，央行副總裁嚴宗大表示，在國發會的主導下，已有討論過並交換過意見。主權基金代表政府財富的運用，基本上是由政府來主導這個案子，主責單位仍需經過跨部會溝通。

主權基金議題研議多年，但過去央行對成立主權基金的立場似乎不同，嚴宗大指出，從前總裁彭淮南任內迄今，都未反對成立主權基金，主要是反對外匯存底無償撥用，若主權基金有需要，可透過購買央行外匯存底的方式，再轉存到主權基金裡面，建議參考新加坡與韓國模式，可由政府發債、撥款或出資設立等，況且外匯存底的管理跟主權基金的管理完全是兩回事，不應該由央行主導。

莊翠雲指出，主權基金的設置要做審慎規劃，包含設立專法、研議未來投資規模與策略、管理機制透明、財源來源等，都需透過專法進行處理。至於主權基金未來管理機構由哪個部會擔任，同樣有待專法來訂定，行政院將詳盡規劃討論，相關細部規劃，行政院也會邀集相關部會討論，

莊翠雲強調，財政部對於財源籌措責無旁貸，而她也說，超徵稅收並不是主權基金來源。若稅收優於預期，依法要先減少舉債，然後增加還債，跟主權基金的財源是兩件事情。

立委吳秉叡則詢問，前民眾黨立委吳欣盈力推主權基金，當時政府並不是完全支持，賴總統宣布未來政策走向，是否意味著政府這幾年間的政策出現變化？賴總統在520所發表關於主權基金的談話是否「速度太外、走得太前面」？

莊翠雲回應，台灣過去幾年就有針對主權基金有所討論，同時也有參考國際間如何執行，且近來國內外環境也有變化，比如美國關稅貿易因素以及美國總統川普政府也提到主權基金議題。