提前拉貨帶旺上半年出口 財長：觀察後續增勢是否趨緩

財政部長莊翠雲今天表示，台灣第1季經濟成長率概估為5.37%，主因是出口暢旺，但這與美國對等關稅措施下的客戶提前拉貨效應有關，下半年台灣出口成長是否會漸漸趨緩，尚須持續觀察。

立法院財政委員會今天邀請財政部、金管會、中央銀行就「房屋稅2.0課徵亂象與金融機構對不動產融資緊縮及中央銀行信用管制措施對房地產交易之影響」進行專題報告，並備質詢。

民進黨立委吳秉叡質詢時問，台灣今年截至目前出口相當好，預期GDP表現將如何；莊翠雲說，台灣第1季經濟成長率概估為5.37%，主因就是出口暢旺，以及廠商加大投資力道，但這不可否認與美國對等關稅措施之下，客戶提前拉貨、備貨效應有關。

莊翠雲表示，美方對等關稅暫緩90天實施的措施將在7月屆滿，因為上半年有提前拉貨效應，下半年台灣出口成長是否會漸漸趨緩，尚須持續觀察。

此外，近來股匯市動盪相當大，國民黨立委賴士葆關切，美國政府4月初端出對等關稅之後，公股銀行有無賣美債，並要求列席備詢的8大公股銀行董事長舉手表態。

彰化銀行董事長胡光華舉手並說明，彰銀有適度進行調節；兆豐銀行董事長董瑞斌說，相關交易數據須再調查。

另外，賴士葆與民進黨立委鍾佳濱、吳秉叡等均關心，囤房稅2.0開徵後，台北市、新北市對於車位適用自住、非自住稅率認定的議題。

莊翠雲說，先前財政部已多次邀集地方政府溝通囤房稅2.0新制規定，但有些縣市並無實施囤房稅1.0的經驗，所以認知與法規可能有些落差；財政部本週將發布函釋，告訴地方政府要按照主建物用途來核課，若個案有更正稅單，其繳款期限也會順延。

莊翠雲進一步指出，若原本經核課是非自住的個案、且已繳稅，該個案更正稅單後適用較低稅率，這樣的情況下，就需要退稅，會請地方機關儘快發布相關管道、方法讓民眾知悉。