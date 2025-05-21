4100億預算怎麼分？藍白挺普發現金 綠補台電遭批偷渡

立法院今日召開經濟及財政委員會聯席會議，逐條審查規模達4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案。朝野立委對「國土安全韌性」的定義出現歧見。藍白陣營主張，國際情勢衝擊首當其衝的是特定產業及匯率上升所衝擊的內需市場，應優先針對受害產業提供補助，並考慮普發現金刺激內需；綠營則強調，補助台電與強化海巡能量，正是從基礎設施與防衛體系著手，全方位提升國家韌性，不能侷限於單一經濟面向。

國民黨立委翁曉玲提出應列1300億元用於產業扶助與勞工就業，並以普發現金每人1萬元方式，緩解通膨壓力、促進消費。另外，為強化國會監督機制，主張預算執行方式、金額、期間需報立法院備查，並定期提出執行情形，行政院長還須每年進行專案報告。

行政院特別條例草案的版本4100億元包含撥補台電虧損1000億元、國土安全韌性計畫1500億元。對此，翁曉玲指出，目前美國高關稅政策是導致台灣產業困境的根本原因，若要回應，應優先「強化產業發展與就業補助」。她質疑，草案中包含對台電與海巡的撥補安排，實為藉特別條例「偷渡」預算項目，「國土安全」雖重要，但應納入年度總預算處理，而非急就章地列入本案。

經濟部長郭智輝回應，國際情勢快速變化，對台灣經濟、社會與國土安全造成實質衝擊，強化三大韌性具「急迫性與必要性」。他強調，現金發放雖有短效益，但不是根本解方，政府資源應集中在真正受衝擊的產業與弱勢族群上。

民進黨立委陳亭妃表示，國際情勢變化不只是單一關稅議題，而是中美對峙下全面性問題。在這樣的情勢下，國土安全與社會韌性應為同等重要的支出重點，籲朝野回歸政策本質。

海洋委員會主委管碧玲表示，若此次特別預算未能涵蓋海巡所需裝備升級項目，未來防堵小目標偷渡將面臨極大困難。她指出，昨日金門騷擾案，正是因為海巡配備紅外線熱顯像儀，成功逮捕兩名違法者，證明相關先進設備對現代防衛不可或缺。