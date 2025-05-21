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財政部：越南進口卜特蘭水泥涉傾銷 稅率最高23.2%

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
財政部今天認定越南產製進口卜特蘭水泥及其熟料涉傾銷，並公告相關廠商的傾銷差率。圖／財政部提供
財政部今天認定越南產製進口卜特蘭水泥及其熟料涉傾銷，並公告相關廠商的傾銷差率。圖／財政部提供

財政部關務署表示，台灣區水泥工業同業公會申請對自越南產製進口卜特蘭水泥及其熟料課徵反傾銷稅及臨時課徵反傾銷稅案，財政部今天公告傾銷調查最後認定結果，相關廠商確有傾銷情事，不同廠商適用的傾銷差率介於13.59％至23.2%。

關務署指出，財政部於114年2月10日公告初步認定結果，涉案產品確有傾銷事實，但依據經濟部產業損害初步調查結果，認定該傾銷對國內產業有實質損害之虞，無我國產業在調查期間繼續遭受損害之情事，因此無需對涉案貨物臨時課徵反傾銷稅。

關務署官員說，後續調查部分，財政部已依據平衡稅及反傾銷稅課徵實施辦法第14條及第16條規定，通知經濟部繼續完成傾銷是否損害我國產業之最後調查認定，並評估本案對國家整體經濟利益之影響。經濟部應於接獲財政部通知之翌日起40日內，作成前述最後調查認定；財政部應於接獲經濟部通知之翌日起10日內，提交關稅稅率審議小組審議是否課徵反傾銷稅。

財政部關務署表示，越南產製進口卜特蘭水泥及其熟料確有傾銷情事。本報資料照片
財政部關務署表示，越南產製進口卜特蘭水泥及其熟料確有傾銷情事。本報資料照片

財政部 經濟部 反傾銷稅

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