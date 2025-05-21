財政部：越南進口卜特蘭水泥涉傾銷 稅率最高23.2%

財政部關務署表示，台灣區水泥工業同業公會申請對自越南產製進口卜特蘭水泥及其熟料課徵反傾銷稅及臨時課徵反傾銷稅案，財政部今天公告傾銷調查最後認定結果，相關廠商確有傾銷情事，不同廠商適用的傾銷差率介於13.59％至23.2%。

關務署指出，財政部於114年2月10日公告初步認定結果，涉案產品確有傾銷事實，但依據經濟部產業損害初步調查結果，認定該傾銷對國內產業有實質損害之虞，無我國產業在調查期間繼續遭受損害之情事，因此無需對涉案貨物臨時課徵反傾銷稅。