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影／要不要重啟核電 ？陳明真：能源政策由主管機關決定

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
核安會主委陳明真上午前往立法院教育及文化委員會備詢，會前受訪針對核廢料議題表示，核電重啟有三大條件，包含核安、核廢料得到處理、社會共識，經濟部和台電會根據需求向核安會申請，核安會將根據這些再做評估，也強調核廢料是台電要處理的業務。記者蘇健忠／攝影
核安會主委陳明真上午前往立法院教育及文化委員會備詢，會前受訪針對核廢料議題表示，核電重啟有三大條件，包含核安、核廢料得到處理、社會共識，經濟部和台電會根據需求向核安會申請，核安會將根據這些再做評估，也強調核廢料是台電要處理的業務。記者蘇健忠／攝影

核安會主委陳明真上午前往立法院教育及文化委員會處理114年度中央政府總預算案有關中央研究院、核能安全委員會主管預算（公務預算）解凍案等案備詢。陳明真會前受訪表示，核電重啟需要一定行政的程序，先要做相關子法的修訂，然後經過內部審議，走完必要的程序大概要4個月，因為公告就要2個月。

日前環境部長彭啓明針對核能重啟給出意見，希望核安會比照環評制度讓民眾能夠參與。陳明真說，核安會一直都是公開透明，重要的審查一定會有公眾的參與，譬如說明會、接受各方提問等，這些結果都會公布在網站上。陳明真針對核廢料議題表示，核電重啟有三大條件，包含核安、核廢料得到處理、社會共識，經濟部和台電會根據需求向核安會申請，核安會將根據這些再做評估，也強調核廢料是台電要處理的業務。

根據民調顯示超過5成5支持核電重啟。陳明真重申，核安會是核安管制機構，要不要重啟核電，是經濟部以及台電根據電力需求、電廠老化程度，以及營運成本等因素來評估，能源政策還是要由主管機關來決定，但如果經濟部和台電提出申請，核安會將依照國際標準來嚴格審查。

核安會主委陳明真（中）上午前往立法院教育及文化委員會處理114年度中央政府總預算案有關中央研究院、核能安全委員會主管預算（公務預算）解凍案等案備詢。記者蘇健忠／攝影
核安會主委陳明真（中）上午前往立法院教育及文化委員會處理114年度中央政府總預算案有關中央研究院、核能安全委員會主管預算（公務預算）解凍案等案備詢。記者蘇健忠／攝影
核安會主委陳明真上午前往立法院教育及文化委員會處理114年度中央政府總預算案有關中央研究院、核能安全委員會主管預算（公務預算）解凍案等案備詢。陳明真表示核電重啟需要一定行政的程序，先要做相關子法的修訂，然後經過內部審議，走完必要的程序大概要4個月，因為公告就要2個月。記者蘇健忠／攝影
核安會主委陳明真上午前往立法院教育及文化委員會處理114年度中央政府總預算案有關中央研究院、核能安全委員會主管預算（公務預算）解凍案等案備詢。陳明真表示核電重啟需要一定行政的程序，先要做相關子法的修訂，然後經過內部審議，走完必要的程序大概要4個月，因為公告就要2個月。記者蘇健忠／攝影

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