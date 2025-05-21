聽新聞
0:00 / 0:00
影／要不要重啟核電 ？陳明真：能源政策由主管機關決定
核安會主委陳明真上午前往立法院教育及文化委員會處理114年度中央政府總預算案有關中央研究院、核能安全委員會主管預算（公務預算）解凍案等案備詢。陳明真會前受訪表示，核電重啟需要一定行政的程序，先要做相關子法的修訂，然後經過內部審議，走完必要的程序大概要4個月，因為公告就要2個月。
日前環境部長彭啓明針對核能重啟給出意見，希望核安會比照環評制度讓民眾能夠參與。陳明真說，核安會一直都是公開透明，重要的審查一定會有公眾的參與，譬如說明會、接受各方提問等，這些結果都會公布在網站上。陳明真針對核廢料議題表示，核電重啟有三大條件，包含核安、核廢料得到處理、社會共識，經濟部和台電會根據需求向核安會申請，核安會將根據這些再做評估，也強調核廢料是台電要處理的業務。
根據民調顯示超過5成5支持核電重啟。陳明真重申，核安會是核安管制機構，要不要重啟核電，是經濟部以及台電根據電力需求、電廠老化程度，以及營運成本等因素來評估，能源政策還是要由主管機關來決定，但如果經濟部和台電提出申請，核安會將依照國際標準來嚴格審查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言