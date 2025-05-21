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台灣擬成立主權基金 莊翠雲：財源籌措財政部責無旁貸

中央社／ 台北21日電

總統賴清德昨天宣布政府將成立主權基金財政部長莊翠雲今天表示，主權基金的設置要審慎規劃、設立專法，包含研議未來投資規模與策略、管理機制透明、財源等，管理機關由哪個部會主責，行政院將詳盡討論，財政部對於財源籌措責無旁貸。

立法院財政委員會今天邀請財政部、金管會、中央銀行就「房屋稅2.0課徵亂象與金融機構對不動產融資緊縮及中央銀行信用管制措施對房地產交易之影響」進行專題報告，並備質詢。

賴總統20日說政府將成立主權基金，國民黨立委林德福、賴士葆今天在財委會質詢時關切主權基金未來管理機制、主責單位以及財源。

列席備詢的莊翠雲表示，主權基金的設置要做審慎規劃、設立專法，包含研議未來投資規模與策略、是否要由專責經理人操作、管理機制透明、財源來源等，這些都需透過專法進行處理。

莊翠雲說，至於由哪個部會擔任管理機關，行政院將詳盡規劃討論，在專法中訂定，對於主權基金細部規劃，行政院也會邀集相關部會討論，財政部對於財源籌措責無旁貸。

賴士葆追問，這樣一來是否可以說財政部要一肩挑起主管機關之責，莊翠雲則回應，「性質上應該是不太一樣」。

民進黨立委吳秉叡質詢時問，是否覺得賴總統主權基金相關政策「走得太前面」、變化太快，莊翠雲回應，事實上，主權基金過去在台灣就多有討論，且近來國內外環境也有變化，比如美國關稅因素以及美國總統川普政府也提到主權基金議題。

財政部 主權基金

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