網路廣告未落實實名制 數位部長黃彥男：即將開罰Meta

內政部警政署5月初移交15則廣告出資不明的案子給數發部，但經過了20天，數發部目前為止都還沒有進行開罰。立委今（21）日對此提出質疑，數發部長黃彥男表示，目前在走行政流程，本周會和檢警開會，並將於近日開罰Meta。

立法院交委會今日審查交通部、數位發展部、行政院公共工程委員會預算凍結案，相關部會首長均出席今日的會議。數位發展部今日送了20案預算凍結案，希望相關成功解凍預算，有助數發部進行打詐。

國民黨立委洪孟楷今日質詢時指出，自己曾在4月25日時點名詐騙廣告問題，有15則出資不明的廣告，內政部警政署已將相關案子移交數發部，但現在已過去將近一個月的時間，數發部卻還沒有進一步動作。

黃彥男指出，經過調查，這15個案子之中，只有一個是資料不全，除了這15個案子之外，數發部另外也有發現一個案子有疑慮，這兩個案子目前都還在走行政流程。

打詐四法2月到位，洪孟楷表示，4、5月才從內政部移交案子給數發部，而這個案子要花一個月時間處理。「國人一個月面臨幾百億元的詐騙，現在要花一個月時間開罰兩岸。而根據打詐通報查詢網，下架最多的是臉書案件，比率高達9成，我們跟Meta到底有多不對等？」黃彥男則回應，數發部一直有和Meta在溝通，Meta也有積極配合。

洪孟楷以新加坡為例，「新加坡2019年成立跨部會打詐中心，就讓各部會專職人員進駐到一個辦公室。同一個辦公室裡面針對詐騙訊息做討論，可以縮短溝通流程，也可以即時通知社群平台去做處理，人家2019年就已做，新加坡的打詐效率，國際上大家都認同，也都有實際成效。」希望數發部能夠學習新加坡經驗，有效改善台灣詐騙訊息問題。