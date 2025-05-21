債券 ETF 受益人數連二紅 今年來這檔人氣最旺

@@@債券ETF@@@受益人數連兩周增加。根據集保中心公布的5月16日最新債券ETF受益人統計資料顯示，104檔債券ETF整體受益人上周續增，增加7,262人，但整體今年來還是減少129,168人，總受益人來到1,972,526人。統計今年債券ETF有35檔受益人數呈現成長，其中以群益優選非投等債（00953B）增加24,792人的人氣最旺。

群益投信債券ETF研究團隊指出，近期的全球金融市場動盪，此時投資債券的要點應著重於利息收益，具有穩定配息的機制，可滿足投資人長期領息需求的債券ETF即是不錯的選擇。目前企業基本面、現金流展望持穩，今年非投等債市場違約率預期將低於長期均值之下。同時，非投等債具有低存續期間、高票息等優點，再加上目前經濟衰退風險仍可控，預期未來景氣將溫和增長，相較其他債種，非投等債可望擁有較佳的表現。

群益優選非投等債ETF（00953B）經理人李忠泰指出，市場對美國關稅疑慮降低後，資金持續回流風險性資產，截至上周，美國非投等債連續第三周淨流入，全年淨流入44億美金。展望後市，景氣雖偏向下行但仍具韌性，避免衰退機率機率高，市場對於關稅與美國信評下調的影響亦可望告一段落，美國聯準會對於降息將繼續保持耐心，在此情況下，高票息與低存續期間的非投等債應為投資人較佳投資商品，在殖利率仍具吸引力下，市場也偏好鎖高利率的券種，當中又以BB-B級、鎖定票面利率6%以上的成份券、選債機制納入信用因子加權之非投等債ETF最值留意，投資人可把握相關債券ETF投資契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。