總統：籌組AI企業國家隊 看好半導體、資通訊產業等供應鏈完整

台北國際電腦展（COMPUTEX）昨（20）日開展，賴清德總統在開幕典禮致詞時表示，台灣半導體、資通訊產業、AI產業鏈相當完整，也是推動「AI Next」不可或缺的關鍵力量，可以說「AI Next, Taiwan Leads」，在AI世界，台灣可以成為關鍵支點，並籌組企業國家隊。

行政院長卓榮泰透露，國科會、國發會及相關部會正研擬「AI十大建設」草案，涵蓋創新研發、實體基礎建設，未來會儘速提出完整計畫向國人報告。

今年台北國際電腦展共有來自全球34個國家、1,400家廠商共襄盛舉。賴總統表示，今年展覽主題是「AI Next」，代表人們正站在科技革新浪潮的頂端，也代表人工智慧在下一個世代，勢必改變人類生活、生產製造，甚至全世界的面貌。

賴總統說，推動AI Next關鍵核心力量就是運算。無論是生成式AI、代理式AI或實體AI，又或者雲端運算到邊緣運算，台灣半導體、資通訊產業、人工智慧產業鏈相當完整，也是推動AI Next不可或缺的關鍵力量。

他提到，從去年外銷就可看出，光ICT產品外銷金額超過1,000億美元，全球最先進的晶圓製造，全世界有超過90％都在台灣製造，代表每支智慧手機、每座資料中心或每一個AI加速器，都有來自台灣的創意與努力，可說是「AI Next，Taiwan Leads」。

賴總統說，他期待全球產業鏈共同合作，有三個面向。第一，政府希望產業把台灣當作立足點，在人工智慧世界，台灣希望可以成為關鍵支點。政府會不斷推出新法令、稅賦減免、金融支持。

第二，希望產業界攜手，布局全球、行銷全世界，台灣會極力與友盟國家簽訂投資保障協定、避免雙重課稅協定，也會簽訂經貿協定。台灣也會善用AI、半導體優勢，推動全球半導體民主供應鏈夥伴倡議，避免紅色供應鏈低價傾銷。

第三，台灣企業可籌組國家隊，除了AI、半導體、ICT、EMS等硬體上有很好成就，也希望加強軟體。包括人工智慧在食衣住行面臨的各種問題上提出解決方案，以及在軍工、安控、次世代通訊，包括無人載具、無人機、水下無人艇等，都需要產業界跟政府共同合作。

賴總統隨後即步入展場陸續參觀趨勢科技、明基佳世達、宏碁（2353）、微星、華碩、聯發科、台達電、鴻海、和碩等九個廠商攤位。華碩董事長施崇棠、聯發科董事長蔡明介、鴻海董事長劉揚偉、和碩董事長童子賢等，均在自家攤位與賴總統合影及互動，並為賴總統說明與輝達合作的AI伺服器相關技術與架構。