國民經濟信心調查 經濟成長率 67%估低於3%
「川普2.0」牽動全球經濟，國泰金控（2882）昨（20）日最新調查結果顯示，高達67%的民眾預期，今年經濟成長率將低於3%，另有七成民眾預期，今年通膨率仍將高於2%的「通膨警戒線」。
主計總處於今年2月26日預估，台灣今年經濟成長率3.14%、通膨率則為1.94%。調查結果顯示，民眾對於今年台灣經濟成長率的平均預期值下降至2.49%，且67%的民眾認為，今年台灣經濟成長率會低於3%。
通膨方面，民眾對於今年平均通膨預期值小幅下降至2.32%，且有70%的民眾認為2025年通貨膨脹率會高於2%。
國泰金指出，相較於主計總處，民眾對於今年的經濟成長預估比較保守，對通膨預期則相對較高。
主計總處先前發布，4月通膨率為2.03%，漲幅雖較3月收斂，但仍是連兩個月超過通膨警戒線，尤其外食費、房租類漲幅仍位居高檔。
主計總處表示，新台幣匯率近期歷經一波暴力升值，確實有助降低國內物價壓力，但仍須經過一段時間傳遞，效果才會慢慢顯現。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言