國民經濟信心調查 經濟成長率 67%估低於3%

「川普2.0」牽動全球經濟，國泰金控（2882）昨（20）日最新調查結果顯示，高達67%的民眾預期，今年經濟成長率將低於3%，另有七成民眾預期，今年通膨率仍將高於2%的「通膨警戒線」。

主計總處於今年2月26日預估，台灣今年經濟成長率3.14%、通膨率則為1.94%。調查結果顯示，民眾對於今年台灣經濟成長率的平均預期值下降至2.49%，且67%的民眾認為，今年台灣經濟成長率會低於3%。

通膨方面，民眾對於今年平均通膨預期值小幅下降至2.32%，且有70%的民眾認為2025年通貨膨脹率會高於2%。

國泰金指出，相較於主計總處，民眾對於今年的經濟成長預估比較保守，對通膨預期則相對較高。

主計總處先前發布，4月通膨率為2.03%，漲幅雖較3月收斂，但仍是連兩個月超過通膨警戒線，尤其外食費、房租類漲幅仍位居高檔。

主計總處表示，新台幣匯率近期歷經一波暴力升值，確實有助降低國內物價壓力，但仍須經過一段時間傳遞，效果才會慢慢顯現。