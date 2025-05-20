國民經濟信心調查 台股樂觀指數 終結連三降

國泰金控（2882）昨（20）日發布今年5月國民經濟信心調查結果，因美國近期陸續與部分國家達成協議，市場對美國總統川普的關稅政策不確定性趨緩，國際股市震盪偏升，民眾對台股的樂觀指數終結連三降、走揚至-10.8，但風險偏好指數仍連三個月下滑至-1.1，為近兩年半新低。

國泰金昨天發布有「庶民經濟指標」之稱的5月國民經濟信心調查結果。股市方面，民眾對台股的樂觀指數走揚，但風險偏好指數續降；房市方面，民眾購屋意願回溫、小幅上升至-45.4，為兩個月高點，但賣房意願仍連三降，下滑至-28.9，為逾三年半來的最低水準。金融圈主管分析，這顯示民眾對房市前景看法不一，買賣雙方對價格也出現明顯歧見，導致房市難以成交。

股市樂觀指數

國泰金5月調查時事題為「民眾對於參與除權息的意願與報稅季前是否出脫股票的看法」。國泰金指出，上市櫃企業多數集中於第2季召開股東常會，決議分配股利並開始除權息，最新調查結果顯示，37%的民眾有意願參與除權息，略低於去年的41%，其中13%的民眾表示參與除權息的意願「非常高」，24%的民眾意願「相當高」；僅9%的民眾表示「完全沒意願」。

另外，每年5月適逢報稅季，投資人或有賣股票或基金資產變現繳稅或節稅的需求。國泰金調查結果顯示，今年有63%民眾表示「可能性不高」，或「不可能」在報稅季前出脫股票與基金，另有15%民眾表示「可能性相當高」，或有「非常高」的機率會在報稅季前出脫股票與基金，與去年的比重15%持平、未見明顯變化。

國泰金本項調查在今年5月1日至7日間進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出問卷。