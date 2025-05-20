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國際收支逆差 一年來首見

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

中央銀行昨（20）日公布今年首季國際收支，經常帳順差為302.3億美元，金融帳淨流出（淨資產）增加282.3億美元，國際收支逆差0.9億美元。我國國際收支多數呈順差，今年首季出現微幅逆差，為一年來首見；對此，中央銀行官員解釋，國際收支小幅逆差，主要是「我國經常帳順差與金融帳國外淨債權大致相當」。

央行經研處副處長陳裴紋指出，今年首季經常帳順差302.3億美元，較去年同季減少3億美元。經常帳下商品貿易順差為272.3億美元，較去年同季增加27億美元，主要受惠於新興科技應用需求升溫、國外廠商提前拉貨，今年首季，出口擴增至1,162.9億美元，創歷年同期新高紀錄。

此外，今年首季經常帳下服務收入152.74億美元、服務支出182.53億美元，同步寫下歷年同期次高，服務收支逆差29.8億美元，較去年同季增加7.3億美元。陳裴紋補充說，服務收入增加，主要是旅行收入、電信電腦跟通訊服務與運輸收入增加較多，服務支出則是旅行支出、營建支出增加較多。

陳裴紋表示，海外旅客來台旅遊的增速，遠不及國人赴海外旅遊盛況，因此，今年首季旅行收支逆差29.19億美元，寫歷年單季次高紀錄。

金融帳方面，今年首季，受到美國總統川普關稅政策反覆、DeepSeek發表AI模型引發全球AI股震盪效應，外資瘋狂拋售台股，非居民證券投資淨流出195.1億美元，寫歷年單季最大紀錄。

央行統計顯示，今年首季，金融帳下直接投資淨流出40.4億美元，其中，居民對外直接投資淨流出75.6億美元，外資來台直接投資淨流入35.2億美元。

外資

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