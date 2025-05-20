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軟銀創辦人拜會副閣揆鄭麗君 孫正義肯定台灣科技地位

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
軟銀集團創辦人兼社長孫正義（左）19日拜會行政院，並與副院長鄭麗君見面。路透、聯合報系資料照
軟銀集團創辦人兼社長孫正義（左）19日拜會行政院，並與副院長鄭麗君見面。路透、聯合報系資料照

政院人士昨（20）日證實，軟銀集團創辦人兼社長孫正義19日禮貌性拜會行政院，並與副院長鄭麗君見面，雙方肯定台灣在全球科技產業中扮演關鍵地位，也交流智慧國家、AI科技趨勢等意見。

正值2025年台北國際電腦展（COMPUTEX）舉辦期間，孫正義意外訪台，引發外界聯想。不過政院對此次拜會相當低調，並未對外多作說明，也並未談到孫正義是否會參與COMPUTEX。

軟銀集團創辦人兼社長孫正義（左）19日拜會行政院，並與副院長鄭麗君見面。路透、聯合報系資料照
軟銀集團創辦人兼社長孫正義（左）19日拜會行政院，並與副院長鄭麗君見面。路透、聯合報系資料照

政院人士表示，孫正義一行是在19日禮貌性拜會行政院，雙方針對全球AI科技趨勢，包括智慧運算及機器人、次世代通訊等議題廣泛交換意見。

另外，身為「行政院智慧國家推動小組」召集人的鄭麗君，也分享未來「智慧國家2.0」預計推動方向，雙方皆肯定台灣在全球科技產業中扮演關鍵地位。

對於孫正義此次來到台灣，是否也將與賴總統見面、或拜會更多政府官員，官方並未多做回應。

由於鄭麗君也擔任台美經貿工作小組召集人，而先前日本媒體報導，孫正義執掌的軟銀集團正計畫在全美廣建人工智慧（AI）工業園區，承諾投入金額可能多達1兆美元，兩人見面，是否提到對美談判相關議題，或是交流意見，也令外界關注。

鄭麗君日前針對台美關稅談判進度，我方規劃「談判路徑圖」，希望從「促進雙邊貿易平衡」到「建立互利互惠的經貿體系」，再進一步「發展台美高科技戰略夥伴關係」，為雙方產業創造機會，促進台美互利共榮，談判小組基本立場是「全力維護國家及產業利益，守護國民健康及糧食安全等原則」。

鄭麗君 孫正義 台美

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