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美電子產品接單額 攀峰

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

美國訂單強強滾，經濟部昨（20）日表示，4月台灣來自美國訂單金額192.9億美元，為歷年同月新高，月增2.3%，年增30.3%。其中，美國市場對AI需求太強勁，4月美國電子產品訂單高達95.2億美元，創歷史新高紀錄，成長率彈跳至58.6%。

經濟部統計處長黃于玲表示，4月美國訂單增加最多的是電子產品，年增35.2億美元，包括IC製造、晶片通路、印刷電路板訂單皆呈成長。

值得注意的是，4月美中貿易戰升溫，雙方課徵極高關稅，各界預期中國大陸及香港4月接單會有困難，但沒想到接單表現較預期佳，4月接單金額113億美元，為歷年同月第三高，月增7.4%，年增5.7%。

黃于玲指出，4月大陸及香港接單中，以電子產品增加7.2億美元、年增12.3%較多。主要是大陸推出新品，IC設計訂單增加。她分析，大陸4月出口成長8%，今年前四月固定投資成長4%，雖略有減緩，但並未減緩太多，大陸刺激內需政策似乎減緩美中貿易戰衝擊。隨著美中相互調降關稅，有機會挹注5月接單表現。

東協4月接單金額104.7億美元，創歷年同月新高。

貿易戰 美國

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