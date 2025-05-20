傳產失色 僅機械類上揚

拉貨潮並未吹進傳產接單。經濟部昨（20）日指出，因全球需求仍疲弱，加上中國大陸同業低價生產，致4月我四大傳統貨品接單，僅機械產品接單呈正成長，其餘基本金屬製品、塑橡膠製品、化學品等貨品接單表現皆不理想。

經濟部統計，4月機械產品訂單金額16.8億美元，月減1.3%，年增5.8%，主因自動化設備及工具機接單增加，惟半導體設備部分廠商去年同月接獲大單，在基期較高下，抵銷部分增幅。

經濟部統計處長黃于玲解釋，近年全球半導體廠都在建廠，因此半導體設備需求增加，半導體設備訂單有機會持續成長，挹注機械貨品訂單。她並指出，4月自動化設備與工具機接單增加，前者是因為自動化需求成長，後者則是業者接獲一次性大單，但這恐無法視為需求回升徵兆，未來仍需觀察。