外銷訂單寫最強4月…年增19% 經部看好拉貨潮將持續發威

經濟部昨（20）日發布4月外銷訂單金額為564億美元，創歷年同月新高，年增19.8%，超乎原先預期，為連三月呈正成長。經濟部統計處長黃于玲表示，主因是AI及高效能運算需求強勁，加上美國暫緩高額對等關稅，客戶提前拉貨所帶動。

黃于玲表示，資通訊、藥品及產業用化學製品等廠商，都反映有拉貨潮，但部分廠商則未反映。整體來看，4月有較明顯拉貨潮，不僅4月資訊通信產品接單，包括美國、中國大陸及香港、東協、歐洲、日本等五大地區接單皆呈全面正成長，多少皆受惠於拉貨潮。

近一年外銷訂單金額及年增率

她表示，預期拉貨潮仍會持續，直至美國最後關稅稅率及課稅貨品塵埃落定。因此經濟部預測5月接單金額為550億至570億美元，和4月相較呈持平，預測年增12.5%至16.6%。

美國總統川普是在4月2日「解放日」宣布全球對等關稅政策，一周後又宣布暫緩實施90天，但對全球課徵10%關稅。4月接單為首月反映川普對等關稅影響，但情勢出乎意料，提前拉貨效應明顯，推升外銷訂單金額呈年增近二成。

主要接單貨品中，經濟部統計，4月資訊通信產品訂單為156.5億美元，創歷年同月新高，月增5.7%，年增20%，主因人工智慧、雲端產業商機持續熱絡，加上客戶提前拉貨效應，推升伺服器、網通產品訂單續強，筆電、手機、顯示卡訂單亦成長。

4月電子產品接單230.9億美元，創歷年單月新高，月增14.8%，年增35%，亦受惠於人工智慧、高效能運算等需求強勁，帶動IC製造、晶片通路、印刷電路板等接單增加，以及IC設計廠商新品上市致訂單成長。

至於光學器材4月接單17.3億美元，月減8.5%，年增4.2%，主因光學檢測及量測設備訂單續增，加上光學鏡頭接單成長，惟背光模組訂單減少，抵銷部分增幅。

展望未來，黃于玲表示，由於人工智慧、高效能運算及雲端資料服務等新興科技需求持續擴增，對台灣半導體先進製程及伺服器等供應鏈需求不墜，接單有支撐力道。不過近期國際政經情勢及地緣政治風險等不確定性因素下，恐牽制國際貿易表現，干擾全球經濟成長步調。