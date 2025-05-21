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重啟核三公投提案 過關

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

核三廠2號機已於5月17日除役，台灣邁入非核家園。不過在野黨為力促核電延役，拋出重啟核三公投提案，立法院昨（20）日在藍白人數優勢下表決通過。根據《公投法》規定推算，重啟核三公投可能在今年8月23日投票。

這也是在野黨繼《核子反應器設施管制法》三讀後，再次推動重啟核電相關提案。

由民眾黨團所提「您是否同意第三核能發電廠經通過整體安全評估後，恢復繼續運轉？」公投提案指出，為維繫產業供電、民生用電平穩，基於地理環境及國際政治情勢的風險評估，應保留一定程度核能發電。

核電 核能

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