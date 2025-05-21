賴清德談核電 兩必須三原則

台灣已進入非核家園，針對能源議題，賴清德總統昨（20）日表示，面對核電廠議題，政府會秉持二個必須、三個原則來面對；至於新式核能技術，他則說尚在研究中，未來仍須視狀況決定。

在野黨所提核管法三讀通過後，外界關注是否重啟核電，賴總統表示，程序上有二個必須。第一個必須，核安會必須依法訂定安全審查程序辦法，第二個必須，台電必須依照核安會所訂定辦法，進行自主安全檢查，評估有無重啟的安全條件，重啟的期程與成本效益。

賴總統強調，政府會秉持三個原則，負責任審慎以對，包括基於核安無虞、核廢有解以及社會共識，用來面對全球氣候變遷、地緣政治威脅，還有國際經貿體系重組等多重劇烈挑戰，負責任審慎以對，至於新式核能技術，目前尚在研究，必須視未來情況再做決定。