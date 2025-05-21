總統：成立主權基金 強調經濟要有三個「兼顧」

賴清德總統昨（20）日發表就職周年談話，宣布台灣將成立主權基金，「打造國家級投資平台，現在是非常理想的時刻」；提到財經政策，他表示台灣經濟要有三個「兼顧」，兼顧出口與內需、科研與傳產、軟體與製造。

賴總統昨日就職滿一周年，於總統府發表談話，回顧一年來的國際經貿政策，並談及經濟發展策略、能源政策、台美談判等。

賴總統指出，台灣的經濟路線很清楚，會以市場為導向，與更多民主自由國家市場連結。他認為，台灣的經濟體質必須調整，有三個兼顧：要兼具出口導向與擴大內需，兼顧科技研發實力與傳統產業升級，兼備強化軟體發展與生產製造。

賴總統表示，台灣要繼續發揮優勢，吸引國際廠商來台投資合作。這幾年來，美商英特格高雄新廠、美光台中四廠，以及Google在台灣設立的海外最大研發中心，都陸續啟用。

此外，超微、輝達和美國雲端運算大廠持續布局台灣，輝達19日也宣布將在台灣設立海外總部。透過這些跨國合作，引進國外先進技術、參與國際研發，將打造台灣成為更堅韌的經濟體。

賴總統提到，未來政府將成立推升台灣經濟發展動能的基金。對外要放眼全球，投資國際市場，政府將成立主權基金，打造國家級投資平台，充分運用台灣產業優勢，由政府主導，協同民間企業的力量，布局全球，連結AI時代的主要目標市場。

對內則要深耕在地供應鏈，強化產業因應變局能力，政府將提升國發基金功能，達到產業再造的目標，協助國內產業及中小企業轉型升級，提升產業國際競爭力，鞏固國內產業的根基。

媒體提問，政府為何認為現在是成立主權基金的好時機、未來是否用於對美投資？賴總統表示，政府現在提出主權基金規劃，是基於國際經濟戰略布局，考慮到前瞻性、變化性，並考慮國內產業在全球布局，現在是一個非常理想的時刻，才會提出來因應整個國際經濟情勢變化。主權基金功能主要是對外投資，未來將提出立法，希望能獲朝野支持。