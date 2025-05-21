聽新聞
0:00 / 0:00

4月外銷訂單564億美元 年增近2成

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

經濟部昨公布四月外銷訂單，ＡＩ及高效能運算需求強勁，加上廠商利用美國暫緩對等關稅提前拉貨，訂單金額五六四億美元創歷年同月新高，較去年同期成長百分之十九點八。來自美國訂單金額一九二點九億美元，為歷年同月新高、年增百分之卅點三；其中美國電子產品訂單高達九十五點二億美元、創新高，成長率百分之五十八點六。

經濟部預估，五月外銷訂單金額介於五五○億至五七○億美元，年增率在百分之十二點五至十六點六之間。統計處長黃于玲說，對等關稅暫緩九十天至六月底，六月底前都還會有拉貨現象存在，但拉貨情形要等到時間接近才比較明朗。

主要貨品接單情形方面，電子產品四月訂單金額二三○點九億美元，刷新歷史紀錄，年增率百分之卅五；資訊通信產品訂單金額一五六點五億美元，為歷年同月新高。傳統貨品中，僅機械產品接單成長百分之五點八，其餘包括基本金屬製品、塑橡膠製品、化學品等貨品接單表現均不佳。

拜拉貨潮之賜，我主要接單五大地區四月訂單皆全面成長。其中來自美國訂單創歷年同月新高，中國大陸及香港訂單金額一一三億美元，為歷年同期第三高，年成長百分之五點七，黃于玲指出，美中關稅戰暫時休兵，對陸接單表現的影響要持續關注。

關稅 經濟部

延伸閱讀

有別於沃爾瑪！家得寶宣布：不因美國關稅而漲價

拉貨潮挹注 4月外銷訂單564億美元連3紅

僅EX90為美國製！川普關稅迫使Volvo在美國打造新車型

美眾議院修法擬徵5%匯款稅 資誠：投資匯款非課稅範圍

相關新聞

美銀預測台幣年底升至28.8元 明年續升

美國銀行（BofA）以各國貿易談判近期可望出現進展及美元偏弱影響為由，調整東亞國家貨幣的預測，預估台幣兌美元匯率將會從現...

經部開發B5G NTN連網無死角 拚融入國際生態系

經濟部COMPUTEX科技研發主題館昨天開幕，匯聚工研院、金屬中心、紡織所、設研院等四大法人及網通廠商，展示卅項創新技術...

台銀推「綠卡」 最快7月推全台第一張木質信用卡

台灣銀行昨天舉行五二○行慶，並宣布將在第三季、最快七月發行全台首張以木材打造的感應式信用卡「綠行卡 Green Go C...

4月外銷訂單564億美元 年增近2成

經濟部昨公布四月外銷訂單，ＡＩ及高效能運算需求強勁，加上廠商利用美國暫緩對等關稅提前拉貨，訂單金額五六四億美元創歷年同月...

AI需求爆發助攻 滙豐：台灣經濟出口與內需雙引擎強勁

滙豐集團首席亞洲經濟學家暨亞太地區研究聯席主管范力民（Frederic Neumann）20日於滙豐銀行舉辦的2025年...

H20晶片遭禁認列55億美元損失 黃仁勳坦言：深感痛苦

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳接受科技媒體Stratechery訪問表示，降規版H20晶片遭美國管制出口，輝達須認列高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。