4月外銷訂單564億美元 年增近2成

經濟部昨公布四月外銷訂單，ＡＩ及高效能運算需求強勁，加上廠商利用美國暫緩對等關稅提前拉貨，訂單金額五六四億美元創歷年同月新高，較去年同期成長百分之十九點八。來自美國訂單金額一九二點九億美元，為歷年同月新高、年增百分之卅點三；其中美國電子產品訂單高達九十五點二億美元、創新高，成長率百分之五十八點六。

經濟部預估，五月外銷訂單金額介於五五○億至五七○億美元，年增率在百分之十二點五至十六點六之間。統計處長黃于玲說，對等關稅暫緩九十天至六月底，六月底前都還會有拉貨現象存在，但拉貨情形要等到時間接近才比較明朗。

主要貨品接單情形方面，電子產品四月訂單金額二三○點九億美元，刷新歷史紀錄，年增率百分之卅五；資訊通信產品訂單金額一五六點五億美元，為歷年同月新高。傳統貨品中，僅機械產品接單成長百分之五點八，其餘包括基本金屬製品、塑橡膠製品、化學品等貨品接單表現均不佳。

拜拉貨潮之賜，我主要接單五大地區四月訂單皆全面成長。其中來自美國訂單創歷年同月新高，中國大陸及香港訂單金額一一三億美元，為歷年同期第三高，年成長百分之五點七，黃于玲指出，美中關稅戰暫時休兵，對陸接單表現的影響要持續關注。