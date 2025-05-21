台銀推「綠卡」 最快7月推全台第一張木質信用卡

台灣銀行昨天舉行五二○行慶，並宣布將在第三季、最快七月發行全台首張以木材打造的感應式信用卡「綠行卡 Green Go Card」，預定發行目標至少兩萬張，此舉不僅象徵台銀在環境友善、社會共好與責任治理上的創新作為，也宣告該行持續引領永續金融發展，邁入全新里程碑。

台灣金控暨台銀董事長凌忠嫄指出，台銀五月已通過全台首張感應式信用卡ISO 14068-1碳中和國際標準查證，展現台銀在永續努力的成果。

台銀統計，目前信用卡已有廿六萬張的發行量。台銀信用卡昨也正式啟用Apple Pay，服務持卡人的海外刷卡需求，凌忠嫄也不忘為台灣PAY打廣告，強調台灣PAY的TW QR在日本、南韓海外刷卡都可用，而且她在南韓試用過，發現用TW QR的匯率轉換，比直接換韓元匯率還便宜。

凌忠嫄指出，綠行卡是台灣首張以木質（櫻桃木）製作的感應式信用卡，材質選用通過全球森林管理委員會認證的環保木材，傳達台銀對環境保護與減碳的堅定承諾。

製程方面，卡片仍須精密嵌入晶片與ＮＦＣ感應模組，並通過嚴格測試，確保其安全性及效能與一般信用卡相當。台銀指出，綠行卡不僅展現台銀對材質選擇與產品設計的用心，也實踐「綠色消費、公益捐款、植樹行動」三大永續主軸，無論是搭乘大眾運輸、支持在地永續品牌，或參與植樹計畫與公益捐助，每一筆刷卡行為都將轉化為對環境與社會的實質貢獻。