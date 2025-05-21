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經部開發B5G NTN連網無死角 拚融入國際生態系

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導
經濟部COMPUTEX 2025科技研發主題館開幕，展示卅項創新技術與產業成果。圖／工研院提供
經濟部COMPUTEX 2025科技研發主題館開幕，展示卅項創新技術與產業成果。圖／工研院提供

經濟部COMPUTEX科技研發主題館昨天開幕，匯聚工研院、金屬中心、紡織所、設研院等四大法人及網通廠商，展示卅項創新技術，提升產業智慧升級。

台灣資通訊產業長期在全球供應鏈扮演關鍵角色，看準全球主要國家積極布局Ｂ５Ｇ、６Ｇ衛星通訊與ＡＩ，經濟部也積極推動次世代通訊、ＡＩ試製線發展，確保台灣在全球舞台上擁有一席之地。

經濟部攜手聯發科、中華電信等指標企業，推動非地面網路（ＮＴＮ）技術實證與應用。經濟部產業技術司司長郭肇中表示，工研院投入５Ｇ、６Ｇ下世代通訊研發，現在是很關鍵的年度，未來手機可直連衛星，透過衛星再連回一般基地台，就可做到全球通訊無死角，期望未來我國ＮＴＮ衛星通訊供應鏈能融入國際生態系。

經濟部也發展五十條ＡＩ試製線，讓企業親身體驗導入ＡＩ後的製程效益，更協助華城電機、台汽電綠能等儲能產業，運用ＡＩ智慧排程掌握充放電時機，讓綠電儲能效益最佳化、提升投資報酬。

經濟部科技研發主題館此次展出包含服務ＡＩ、沉浸式科技、製造ＡＩ、綠能永續與新世代通訊等五大領域多元技術應用成果，包括高雄榮總的「智慧醫療物流機器人」，能改善高齡者行動需求的「智慧護膝」，讓大型設備用手機就能３Ｄ建模的「照片級ＡＩ ３Ｄ建模技術」，以及應用於智慧圖書館的導引服務「透明顯示與開放式系統技術」。

資通訊 經濟部 工研院 中華電信

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