AI需求爆發助攻 滙豐：台灣經濟出口與內需雙引擎強勁

滙豐集團首席亞洲經濟學家暨亞太地區研究聯席主管范力民（Frederic Neumann）20日於滙豐銀行舉辦的2025年中亞洲經濟展望記者會中指出，台灣在人工智慧（AI）熱潮驅動下，經濟表現將持續領先亞洲其他主要經濟體，全年維持強勁成長動能，展現強勁的出口與內需雙引擎效應。

范力民表示，台灣因具備關鍵的高科技產業優勢，在全球AI技術快速發展之際，扮演不可或缺的角色，尤其高階運算晶片與AI相關硬體需求持續擴張，帶動台灣出口動能增強，同時也促進相關資本支出回溫。滙豐預估，這股結構性需求將成為台灣下半年經濟成長的重要支柱，推升整體表現優於亞洲其他經濟體。

除了AI領域的高速成長，台灣傳統電子零組件產業亦可望受惠於內需回溫趨勢。近期台灣製造業採購經理人指數（PMI）明顯回升，加上下游消費性電子產品需求漸進復甦，顯示整體電子產業前景正朝向正向循環發展。

「相較於亞洲其他市場，台灣的私人消費展現更強韌的支撐力，這並非僅來自通膨緩解，而是來自薪資成長的實質提升。」范力民指出，AI及相關先進科技產業出口熱絡，已帶動台灣實質工資年增率達到多年來新高，為民間消費提供穩固支撐力道。他認為，這樣的工資動能有助於消費信心與支出穩定增長，形成台灣內需韌性的核心驅動。

根據滙豐觀察，台灣家庭的支出計畫目前仍維持在高於長期平均的水準，反映消費者情緒健康，且在穩定就業與實質工資成長的雙重保障下，預期私人消費將與經濟長期趨勢保持一致步伐。這也使得內需市場有望持續支撐整體經濟在下半年保持穩健擴張。

此外，外部需求面也為台灣經濟帶來利多。范力民指出，全球市場對台灣科技產品的需求將展現更強的穩定性，為出口持續提供支撐，也進一步促進企業資本支出擴張。他指出：「資本支出的回升趨勢可能持續較預期更久，進一步鞏固台灣的經濟增長潛力。」

不過，滙豐也提醒，儘管展望樂觀，仍需留意全球貿易保護主義升溫的潛在風險。若主要經濟體之間的貿易摩擦加劇，恐對台灣出口與產業鏈形成壓力，是未來下行風險中需持續觀察的關鍵變數。

綜合而言，滙豐預測台灣將憑藉AI科技產業的結構性優勢、內需消費的韌性與出口回升的支撐，持續在亞洲區域中脫穎而出，展現令人矚目的經濟表現。