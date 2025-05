投資美國例外論落伍了！ local for local才是正道

Amundi鋒裕匯理投資研究院資深新興市場總體策略分析師黃舒(Claire Huang)20日表示,預期美國今年還會降息三次、明年第2季降二次,每次各1碼(0.25%)。亞洲方面,她預期台灣央行第4季可能降息一次,但不一定要降,而印尼、韓國、中國大陸、泰國、菲律賓都可能降息,其中中國人民銀行可能在今年7、9月將各降10個基本點(BP)。

在資產配置方面,黃舒直言市場已經出現「local for local(當地人投資當地市場)策略」大行其道,因今年初時市場投資人受到美國例外主義影響,大幅超配美國資產,但隨美國總統川普第二任期開始後,其各種政策讓投資人開始思考必須分散風險,目前已可見資金分散至歐洲、新興市場,也就是分配多一點資金投資自己市場的local for local現象。

因應新的局勢發展,黃舒對於投資人的資產配置建議是今年可以提高歐洲、日本、新興市場市場的配置,股、債皆可;當中首推新興市場本幣債,其次是歐股、歐債、英債、新興市場美元債及公司債、新興市場股票。不過,她提醒,對日本債券看法偏空,因還處於升息循環。

對於新興市場的投資機會,在新興亞洲市場方面,黃舒比較看好印度,因其經濟引擎偏向內需驅動,且應該很快會跟美國談成關稅協議,故相對看好。拉丁美洲地區相對看好墨西哥、巴西。

對於美元走勢,她表示,今年第4季預估落在99,12月可能降至98,相對美元弱勢,歐元、日圓都會升值。

至於台灣投資人擁有龐大部位的美債是否會受到美國債信被穆迪降評影響,她表示,美國川普政府力推的「大而美政策」(The One, Big Beautiful),已經被大家發現是Big but not beautiful,凸顯沒有財政紀律性;穆迪降評是在意料中,只是剛好發生在此時,剛好對市場有影響。

她認為,今年美債殖利率大概落在4.2%~4.4%,因聯準會調控工具仍相當多,例如放寬銀行的「補充槓桿比率」(Supplementary Leverage Ratio, SLR),讓銀行可以買更多美債,也可以調整量化緊縮(QT)速度,但若後續聯準會工具用光了,殖利率就可能會往上調。

若以黃舒預估的今年美債殖利率約4.2%~4.4%來看,相較低於近兩天水準,美債價格似有上升空間。黃舒認為投資人短期不必急於處理美債,但長期則不置可否。

日本市場近來因股神巴菲特加持,吸引不少國人跟進布局。黃舒分析,日本升息腳步雖因4月2日關稅打亂計畫,但日本國內基本面仍佳,尤其日本去年夏天開始有實際工資增速,是失落的三十年之後,終於通脹預期不再是零;另一方面,日本為美國親密盟友,又放在第一批談判國家中,談成關稅協議應無問題。目前看來,日本7月可能再加息一次。

至於韓國,黃舒斷言,下周韓國央行開會一定會調降今年GDP目標(目前仍有1.5%),因2025年韓國GDP增速應為0.7%,而南韓利率將從2.75%降到2%,每個季度降一次。

黃舒在2020年加入Amundi鋒裕匯理投資研究院,現為資深新興市場總體策略分析師,負責北亞地區(包括中國大陸和日本)的宏觀和戰略研究。在加入Amunid鋒裕匯理前,她於2012年至2018年在法國興業銀行擔任大中華區經濟學家,負責區域經濟預測和經濟分析;之後,2018年至2020年在建銀國際擔任經濟學家和宏觀策略師,負責研究大陸及主要已開發國家的宏觀經濟動態。她的研究方法以數據為導向,力求在微觀證據與宏觀分析之間取得平衡,並密切關注政策動態和經濟指標。2017年,黃舒獲共識經濟學(Consensus Economics)台灣地區「預測準確性獎(Forecast Accuracy Award)」,並在彭博月度調查的各項指標中名列前茅。黃舒為中國大陸福建人,擁有香港大學經濟學碩士學位和香港中文大學金融學士學位。