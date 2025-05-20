H20晶片遭禁認列55億美元損失 黃仁勳坦言：深感痛苦

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳接受科技媒體Stratechery訪問表示，降規版H20晶片遭美國管制出口，輝達須認列高達55億美元（約新台幣1659億元）損失，這讓他「深感痛苦」（deeply painful）。

黃仁勳19日發表台北國際電腦展（COMPUTEX）主題演講，Stratechery科技電子報作者湯普森（BenThompson）在演講結束後當面採訪黃仁勳。過去湯普森曾3度與黃仁勳對話，分別在2022年3月與9月、2023年3月。

談到輝達針對中國市場設計的降規版H20晶片突遭美國管制出口，黃仁勳說，美國總統川普（DonaldTrump）對於想達成的目標有自己的遠見，他支持也相信川普。他認為川普會以尊重和競爭的態度去做這件事，同時也會尋找合作的機會。

黃仁勳指出，H20晶片是把Hopper晶片效能降到極致的版本，由於遭到管制，輝達須認列55億美元的損失，歷史上沒有任何公司曾認列這麼大筆的存貨相關損失，因此針對輝達H20的額外禁令讓他「深感痛苦」，實際上放棄了150億美元營收，也讓美國政府減少30億美元稅收。

黃仁勳進一步分析，企業需要競爭來激發潛能，國家也是如此，美國對科技出口的限制，毫無疑問帶來了刺激，不過中國原本就在持續進步。

他以華為為例，確實是一家卓越的世界級公司，中國人工智慧（AI）研究員和科學家也都是世界級，在Anthropic、OpenAI或DeepMind這些公司的走廊上，可以看到很多來自中國的頂尖研究員。

黃仁勳強調，把AI擴散規則設定為限制其他國家取得美國技術，這個做法完全錯誤，應該在為時已晚之前，加速向全球推廣美國技術。