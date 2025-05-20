卓榮泰：政府將擬AI新十大建設 在關鍵技術持續領先

行政院長卓榮泰20日下午出席InnoVEX新創展會，他透露，國科會目前正在擬定一套「AI新十大建設」，其中有部分是屬於創新研發內容建設；也有屬於實體的基礎建設，讓台灣在關鍵技術領域持續取得領先地位。

2025年台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）20日登場，適逢InnoVEX創新與新創展區創立10周年，卓榮泰表示，新創夥伴大多是年輕人，賴總統上午在門口猶豫不決不想離開，也是看到台灣年輕一輩對國際大展充滿興致與參與感，代表台灣充滿年輕、活力與希望的象徵，「這就是我們未來」。

卓榮泰提到，今年此展有來自24國、450家新創企業，展出規模較過去成長12.5%，未來在國際發展，台灣絕不缺席，且有能力與國際引領人類走向更文明的下個時代。

卓榮泰表示，2024年全球創業調查報告中，台灣整體創業環境評比排名全球第三、亞洲第一，尤其在實體基礎建設、商業與服務基礎建設以及政府行政效率都在亞洲名列前茅。新創家數也從2016年的2,641家，成長到2024年的9,576家，呈現3.6倍的成長。

卓榮泰說，這項數據中，大家都付出重要心血辛勞，不僅家數成長，數位研發人才也大量培植，需要更多人才帶領台灣從硬體製造到軟體研發、實體應用，銜接起來帶領台灣與全球進步。政府會加大力道協助業者，在5月7日賴總統公布產業創新條例，將人工智慧、淨零轉型納入未來租稅優惠抵減範圍，希望透過租稅優惠、資金挹注，讓更多人進入這個行業，繼續為創新行業做出偉大貢獻。

卓榮泰指出，賴總統的五大信賴產業是未來發展重點，除AI、半導體外，也將無人載具、智慧機器人列為重要發展元素，才能接軌製造、研發到應用階段。他透露，國科會也提出報告，未來準備具體擬訂一套「AI新十大建設」，其中部分屬於創新研發的內容建設，另有一部分為實體基礎建設，政府會在最短時間提出完善計畫，讓台灣更脫胎換骨，在關鍵技術領域繼續取得領先地位。

卓榮泰說，台灣需要更多數位研發人才，把台灣從硬體製造到軟體研發到實體運用都銜接起來，因此，政府將加大力道協助，包括總統府已公告《產業創新條例》，用租稅的工具來協助業者及年輕人。

最後，卓榮泰說，面對美國帶來的新貿易秩序，全世界供應鏈都在重組，隨著AI高度發展，台灣更要在地緣政治的邊緣地帶處於核心地位，將會持續打造「非紅供應鏈」，這種聯盟倡議正在醞釀當中，對於國家科技及創新，將會帶來革命性的進步。