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超乎預期！受惠拉貨潮 4月外銷訂單564億美元、年增19.8%

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部20日發布4月外銷訂單金額為564億美元，年增19.8%，超乎預測成長一成，為連續第三個月呈正成長走勢。經濟部統計處長黃于玲表示，主因是AI及高效能運算需求強勁，加上美國暫緩高額對等關稅客戶提前拉貨所致。

黃于玲表示，部分廠商反映有拉貨潮現象，整體來看，4月拉貨潮明顯，預期拉貨潮仍會持續，直至最後關稅確定。因此，經濟部預測5月接單金額為550至570億美元，年增12.5%至16.6%。

經濟部統計指出，5月我自美國接單192.9億美元，創歷年同月新高，年增30.3%；其中，電子產品接單95.2億美元，年增58.6%。黃于玲表示，主要是受惠於AI需求強勁，包括IC製造、伺服器、印刷電路板接單成長。

美國 經濟部

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