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對等關稅暫緩提前拉貨 4月外銷訂單創歷年同月新高

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
4月外銷訂單564億美元，創歷年同月新高。記者陳儷方／攝影
4月外銷訂單564億美元，創歷年同月新高。記者陳儷方／攝影

經濟部20日發布外銷訂單統計，4月外銷訂單金額564億美元，創歷年同月新高，年增率19.8％，主要接單貨品中的電子產品接單金額為230.9億美元，創歷年單月新高，資通產品接單金額則創歷年同月新高。

主要接單地區以來自美國的192.9億美元最多，創歷年同月新高紀錄，來自東協訂單金額104.7億美元，也創歷年同月新高，兩地區接單金額年增率均在3成以上。

經濟部表示，外銷訂單成長強勁，主因人工智慧、高效能運算及雲端產業等需求強勁，以及受惠美國暫緩高額對等關稅客戶提前拉貨，但部分傳統貨品因需求疲弱，加上海外同業低價競爭影響，抵銷部分增幅。

美國

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