對等關稅暫緩提前拉貨 4月外銷訂單創歷年同月新高
經濟部20日發布外銷訂單統計，4月外銷訂單金額564億美元，創歷年同月新高，年增率19.8％，主要接單貨品中的電子產品接單金額為230.9億美元，創歷年單月新高，資通產品接單金額則創歷年同月新高。
主要接單地區以來自美國的192.9億美元最多，創歷年同月新高紀錄，來自東協訂單金額104.7億美元，也創歷年同月新高，兩地區接單金額年增率均在3成以上。
經濟部表示，外銷訂單成長強勁，主因人工智慧、高效能運算及雲端產業等需求強勁，以及受惠美國暫緩高額對等關稅客戶提前拉貨，但部分傳統貨品因需求疲弱，加上海外同業低價競爭影響，抵銷部分增幅。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言