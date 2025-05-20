經部通過韓商LINE對台增資27.4億元、環球晶4億美元轉投資案

經濟部投審會20日通過韓商 LINE對台增資27.4億元，投資LINE網銀業務；丹麥商ORSTED增資控股台灣西南風場600億元；以及環球晶（6488）以4億美元，經由荷蘭再轉投資美國，從事經營12吋矽晶圓製造及銷售業務。

經濟部投審會20日通過三件共644.2億元僑外投資案、四件共10.6億美元對外投資案。

在僑外投資方面，第一案是通過韓商LINE FINANCIAL CORPORATION 以新台幣 27億4,500萬元增資台灣連線金融科技公司，用於增加轉投資連線商業銀行公司，經營商業銀行業。官員解釋，LINE先以投資第一層的台灣連線金融科技公司，接著再由第一層公司轉投資旗下連線商業銀行，亦即LINE網銀。

第二案是通過日商東日本旅客鉄道株式會社（EAST JAPAN RAILWAY COMPANY）以新台幣16 億8,300萬元認購投資事業捷福旅館增資股份，從事飯店事業、餐飲業等業務。

第三案通過丹麥商 ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S 以新台幣600億元用以轉投資設立大彰化西南控股公司，從事經營一般投資業。官員表示，這家沃旭新成立控股公司，未來將100%控股西南風場。

在上市櫃公司對外投資部分，第一案通過金像電（2368）以5,000萬美元，對外增資泰國GOLD CIRCUIT ELECTRONICS（THAILAND）CO., LTD.，從事經營中高階印刷電路板之製造業務。

第二案通過台泥（1101）以3.7億歐元（約折合4.1億美元）對外增資荷蘭TCC DUTCH HOLDINGS B.V.，再轉投資葡萄牙CIMPORE PORTUGAL HOLDINGS SGPS S.A.及荷蘭TCC OYAK AMSTERDAM HOLDINGS B.V.，從事熟料、水泥及混凝土產銷業務。

第三案通過神雲科技以2億美元，對外增資英屬維京群島MEGA PROSPER GROUP LIMITED，作為資金調度中心，從事關係企業資金管理業務、靈活調度。

第四案通過環球晶公司以4億美元，對外增資荷蘭 GLOBALWAFERS B.V.，轉增資美國 GLOBALWAFERS AMERICA, LLC，從事經營12吋矽晶圓製造及銷售業務。官員說，荷蘭與美國訂有避免雙重課稅協定，這是廠商策略運用。