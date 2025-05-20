快訊

不用等到9月、蘋果AirPods現在還能買！新爆料曝：超大改款還有得等

「民進黨最希望我逃亡」柯文哲嘆「不會逃」：他們希望第三勢力泡沫化

三峽駕車暴衝釀3死…肇事翁是「模範父親」 新北社會局：立即取消資格

經部通過韓商LINE對台增資27.4億元、環球晶4億美元轉投資案

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部投審會20日通過韓商 LINE對台增資27.4億元，投資LINE網銀業務。圖／聯合報系資料照片
經濟部投審會20日通過韓商 LINE對台增資27.4億元，投資LINE網銀業務。圖／聯合報系資料照片

經濟部投審會20日通過韓商 LINE對台增資27.4億元，投資LINE網銀業務；丹麥商ORSTED增資控股台灣西南風場600億元；以及環球晶（6488）以4億美元，經由荷蘭再轉投資美國，從事經營12吋矽晶圓製造及銷售業務。

經濟部投審會20日通過三件共644.2億元僑外投資案、四件共10.6億美元對外投資案。

在僑外投資方面，第一案是通過韓商LINE FINANCIAL CORPORATION 以新台幣 27億4,500萬元增資台灣連線金融科技公司，用於增加轉投資連線商業銀行公司，經營商業銀行業。官員解釋，LINE先以投資第一層的台灣連線金融科技公司，接著再由第一層公司轉投資旗下連線商業銀行，亦即LINE網銀。

第二案是通過日商東日本旅客鉄道株式會社（EAST JAPAN RAILWAY COMPANY）以新台幣16 億8,300萬元認購投資事業捷福旅館增資股份，從事飯店事業、餐飲業等業務。

第三案通過丹麥商 ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S 以新台幣600億元用以轉投資設立大彰化西南控股公司，從事經營一般投資業。官員表示，這家沃旭新成立控股公司，未來將100%控股西南風場。

在上市櫃公司對外投資部分，第一案通過金像電（2368）以5,000萬美元，對外增資泰國GOLD CIRCUIT ELECTRONICS（THAILAND）CO., LTD.，從事經營中高階印刷電路板之製造業務。

第二案通過台泥（1101）以3.7億歐元（約折合4.1億美元）對外增資荷蘭TCC DUTCH HOLDINGS B.V.，再轉投資葡萄牙CIMPORE PORTUGAL HOLDINGS SGPS S.A.及荷蘭TCC OYAK AMSTERDAM HOLDINGS B.V.，從事熟料、水泥及混凝土產銷業務。

第三案通過神雲科技以2億美元，對外增資英屬維京群島MEGA PROSPER GROUP LIMITED，作為資金調度中心，從事關係企業資金管理業務、靈活調度。

第四案通過環球晶公司以4億美元，對外增資荷蘭 GLOBALWAFERS B.V.，轉增資美國 GLOBALWAFERS AMERICA, LLC，從事經營12吋矽晶圓製造及銷售業務。官員說，荷蘭與美國訂有避免雙重課稅協定，這是廠商策略運用。

增資

延伸閱讀

《心動的配對》合約戀愛開撩 LINE TV攜手「龍角」聯名福利開跑

影／全民叭賴、要賴下台！罷免宜蘭綠委陳俊宇LINE帳號啟動

幫寵物攝影比賽投票LINE遭盜用 刑事局：升級15.4以上版本搶回帳號

出遊停車神助手！ LINE爆紅「找車位神器」 3步驟搜車位 旅人快收藏

相關新聞

對等關稅暫緩提前拉貨 4月外銷訂單創歷年同月新高

經濟部20日發布外銷訂單統計，4月外銷訂單金額564億美元，創歷年同月新高，年增率19.8％，主要接單貨品中的電子產品接...

經部通過韓商LINE對台增資27.4億元、環球晶4億美元轉投資案

經濟部投審會20日通過韓商 LINE對台增資27.4億元，投資LINE網銀業務；丹麥商ORSTED增資控股台灣西南風場6...

經濟部COMPUTEX主題館開幕 攜手工研院等4法人展示30項技術

經濟部COMPUTEX科技研發主題館今（20）日開幕，匯聚工研院、金屬中心、紡織所、設研院等4大法人及網通廠商，展示30...

賴總統：對外成立主權基金 對內提升國發基金功能

總統賴清德20日就職一周年，上午他在敞廳發表談話。賴總統表示，台灣的經濟體質必須調整，要兼具出口導向與擴大內需。未來，政...

台美關稅磋商順利進行 賴總統籲支持撥補台電穩定電價

賴清德總統20日就職一周年，上午他在敞廳發表談話。外界高度關注美國關稅政策，賴總統表示，經過前一輪實體磋商後，仍在持續進...

炸雞大獅暫緩赴美轉進東南亞 在百貨商圈對戰肯德基

近年來，在中國大陸經濟復甦速度不如預期下，台灣不少餐飲業者紛紛改往美國插旗，希望追求更大的成長動能，但擁有「炸雞大獅」、「麥味登」等多個品牌的揚秦國際則暫緩美國計畫，往東南亞地區發展，更把「星馬印」當成下一個發展的重鎮，背後的考量是什麼？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。