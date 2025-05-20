卓榮泰：擬訂AI新10大建設 確保台灣關鍵技術領先地位

InnoVEX新創展會邁入10週年，行政院長卓榮泰今天表示，政府將擬訂一套AI新10大建設計畫，包含創新研發、實體基礎建設，讓台灣在關鍵技術領域持續取得領先地位。

2025年台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）今天登場，適逢InnoVEX創新與新創展區創立10週年，卓榮泰出席InnoVEX開幕典禮致詞表示，今天是全球矚目台灣日子，和各首長從南港一二館，完成一日雙展、雙館，「路邊來往行人走得非常快，目標就是來展覽館」，重要廠商、研發團隊都聚集在此，代表台灣數10年累積實力正在茁壯。

他分享，新創夥伴多是年輕人，總統賴清德上午在門口猶豫不決不想離開，也是看到台灣年輕一輩對國際大展充滿興致與參與感，代表台灣充滿年輕、活力與希望的象徵，「這就是我們未來」。

卓榮泰表示，今年此展有來自24國、450家新創企業，展出規模較過去成長12.5%，未來在國際發展，台灣絕不缺席，且有能力與國際引領人類走向更文明的下個時代。

他指出，去年公布全球創業觀察調查報告中，台灣創業環境評比為全球第3、亞洲第1，尤其在實體基礎建設、商業與服務基礎建設以及政府行政效率都在亞洲名列前茅。新創家數也從2016年的2641家，成長到2024年的9576家，呈現3.6倍的成長。

他說，當中大家都付出重要心血辛勞，不僅家數成長，數位研發人才也大量培植，需要更多人才帶領台灣從硬體製造到軟體研發、實體應用，銜接起來帶領台灣與全球進步。

為此，卓榮泰表示，政府會加大力道協助業者，在5月7日賴總統公布產業創新條例，將人工智慧、淨零轉型納入未來租稅優惠抵減範圍，希望透過租稅優惠、資金挹注，讓更多人進入這個行業，繼續為創新行業做出偉大貢獻。

他指出，賴總統5大信賴產業是未來發展重點，除AI、半導體外，也將無人載具、智慧機器人列為重要發展元素，才能接軌製造、研發到應用階段。

他透露，國科會也提出報告，未來準備具體擬訂一套「AI新10大建設」，其中部分屬於創新研發的內容建設，另有一部分為實體基礎建設，政府會在最短時間提出完善計畫，讓台灣更脫胎換骨，在關鍵技術領域繼續取得領先地位。

卓榮泰表示，未來面對國際經貿情勢、尤其美國關稅貿易新秩序，全球供應鏈正在重組，AI持續發展、淨零轉型目標過程中，台灣在地緣政治邊緣地帶處於核心地位，正面臨多項挑戰，但在賴總統指示下，台灣有條件、也準備好，並有強烈企圖心，引領世界打造先進、民主、非紅產業供應鏈，聯盟倡議正在醞釀形成中，將對國家產業科技及創新技術帶來革命性進步。

因應新關稅秩序，他表示，政府已提出規模新台幣4100億元的強化韌性特別條例，包含對產業支援、就業安定、民生照顧，更有對國家國土安全的強化，正待立院支持通過，讓業界感到安心，政府一定把支持產業當作首要任務。

台北市電腦公會理事長彭双浪致詞提到，InnoVEX於2016年創設，當時有感於新創企業競爭越來越激烈，並在世貿三館舉辦首屆InnoVEX展覽，匯聚200多家業者參與，今年迎來10週年，規模成長到450家。輝達Inception也攜手16家新創業者參加，首度在InnoVEX設立專館。