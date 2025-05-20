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經濟部攜手聯發科、中華電協助無痛升級衛星通訊

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北即時報導
工研院即將成立新創公司，透過「POXA Energy能源管理系統」，以AI智慧排程能源管理系統，優化儲能調度，可延長電池壽命並降低用電與維運成本。目前已與多家業者合作，預計2025年導入20案場，推動綠電營運效率提升。工研院／提供
工研院即將成立新創公司，透過「POXA Energy能源管理系統」，以AI智慧排程能源管理系統，優化儲能調度，可延長電池壽命並降低用電與維運成本。目前已與多家業者合作，預計2025年導入20案場，推動綠電營運效率提升。工研院／提供

經濟部20日舉辦COMPUTEX經濟部科技研發主題館開幕，匯聚工研院、金屬中心、紡織所、設研院等4大法人及網通廠商，展示30項創新技術與產業成果。

例如在B5G/6G領域，經濟部攜手聯發科（2454）、中華電（2412）等指標企業，推動全球領先的非地面網路（NTN）技術實證與落地，成功完成多軌道衛星端到端驗證，更在今年世界行動通訊大會(MWC)展會驚艷全球。這項創新技術協助網通廠商產品直接「升級」，不用更新既有硬體設備，經由軟體更新即可讓手機直接連上衛星通訊，讓使用者即使身處偏遠山區或遠洋海域，也能透過手機等終端裝置直連衛星通訊，大幅拓展應用場域與服務覆蓋。

經濟部產業技術司司長郭肇中表示，技術創新是國家競爭力的關鍵，產業發展是經濟部的首要目標，產業技術司希望透過COMPUTEX這樣的全球指標級科技展會，為產業串聯國際資源。臺灣資通訊產業長期在全球供應鏈扮演關鍵角色，經濟部看準全球主要國家積極布局B5G/6G衛星通訊與AI，積極推動次世代通訊、AI試製線發展，確保臺灣在全球舞台上占有一席之地。例如NTN基地台系統的技術水準已與國際同步，落地實證成果更積極參與國際標準提案，布局NTN自主技術標準智財權，期望打造我國NTN衛星通訊供應鏈融入國際生態系。在AI方面經濟部不僅發展50條AI試製線，讓企業親身體驗AI導入後的製程效益，更已協助華城（1519）、台汽電綠能等儲能產業，運用AI智慧排程掌握充放電時機，讓綠電儲能效益最佳化、提升投資報酬。今年這項技術團隊POXA Energy也將成立新創公司，希望協助更多產業智慧升級。

經濟部科技研發主題館此次展出包含服務AI、沉浸式科技、製造AI、綠能永續與新世代通訊等五大領域的多元技術應用成果。例如已協助高雄榮總提升院內配送效率的「智慧醫療物流機器人」；能改善高齡者行動需求的「智慧護膝」；讓大型設備用手機就能3D建模的「照片級AI 3D建模技術」；應用於智慧圖書館的導引服務之「透明顯示與開放式系統技術」等。經濟部產業技術司希望帶領更多產業參與國際舞台，特別規劃7場技術論壇與近百場媒合活動，期待透過交流合作，推動臺灣ICT產業加速升級轉型，有效拓展國際市場。

工研院在經濟部技術司支持下，研發全球領先的「B5G/6G NTN廣覆蓋基地台系統」，手機僅透過軟體更新即可連接衛星，實現海陸空無死角高速通訊。工研院／提供
工研院在經濟部技術司支持下，研發全球領先的「B5G/6G NTN廣覆蓋基地台系統」，手機僅透過軟體更新即可連接衛星，實現海陸空無死角高速通訊。工研院／提供
經濟部20日舉辦COMPUTEX 2025經濟部科技研發主題館開幕，展示30項創新技術與產業成果。圖前排左起為中華電信研究院經理劉家宏、鐿鈦科技副總經理陳清豐、明泰科技事業體總經理陳世賢、鐳洋科技董事長王奕翔、經濟部產業技術司司長郭肇中、台汽電董事長王振勇、仁寶電腦副總經理梁志賢、聯發科技先進通訊技術開發處處長傅宜康、高雄榮總教學副院長林育德。後排左起為設研院研發長劉世南、金屬中心副執行長王俊傑、工研院副總暨資訊與通訊研究所長丁邦安、紡織所協理邱勝福、工研院南分院執行長曹芳海。工研院／提供
經濟部20日舉辦COMPUTEX 2025經濟部科技研發主題館開幕，展示30項創新技術與產業成果。圖前排左起為中華電信研究院經理劉家宏、鐿鈦科技副總經理陳清豐、明泰科技事業體總經理陳世賢、鐳洋科技董事長王奕翔、經濟部產業技術司司長郭肇中、台汽電董事長王振勇、仁寶電腦副總經理梁志賢、聯發科技先進通訊技術開發處處長傅宜康、高雄榮總教學副院長林育德。後排左起為設研院研發長劉世南、金屬中心副執行長王俊傑、工研院副總暨資訊與通訊研究所長丁邦安、紡織所協理邱勝福、工研院南分院執行長曹芳海。工研院／提供

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