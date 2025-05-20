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台經院：特別預算可挹注內需 有利今年經濟成長率保3

中央社／ 台北20日電

關稅不確定性仍在，台經院院長張建一認為，今年上半年出口表現亮眼，如果新台幣4100億元的特別條例可順利通過，挹注內需，將有助於今年經濟成長率「保3」，但美國232調查結果如何，還是牽動台灣經濟表現，必須密切關注。

台經院今天舉行2025亞洲政經景氣展望研討會，張建一於媒體聯訪時表示，今年第1季台灣經濟成長達5.37%，相當亮眼，第2季也因為對等關稅有90天暫緩期，拉貨效應爆發，特別是AI伺服器需求旺盛，台灣對美貿易順差大幅成長，今年上半年台灣經濟很不錯。

至於下半年的不確定性，張建一坦言，美國依照232條款對半導體等展開國安調查，結果近日將出爐，台灣必須密切關注；台灣政府對美的論述，應強調台美互補，台灣對美順差並非得到巨大好處，很大一部分是因為美國需要。

台經院景氣預測中心主任孫明德補充，川普上任以來，大動作開打關稅戰，但其餘國家並不如他想像照單全收，現在川普面臨很大壓力，由此推測，貿易戰最大的風暴已經過去，下半年川普開始收拾殘局，不會再施加更大壓力。

孫明德認為，「攘外必先安內」，川普接下來會把重心放在內政，先通過減稅方案，讓明年選票穩定下來，鞏固總統強勢格局是眼前當務之急。

美國 川普 台經院

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