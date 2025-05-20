經濟部COMPUTEX主題館開幕 攜手工研院等4法人展示30項技術

經濟部COMPUTEX科技研發主題館今（20）日開幕，匯聚工研院、金屬中心、紡織所、設研院等4大法人及網通廠商，展示30項創新技術，提升產業智慧升級。

經濟部產業技術司司長郭肇中表示，技術創新是國家競爭力的關鍵，產業發展是經濟部的首要目標，產業技術司希望透過COMPUTEX這樣的全球指標級科技展會，為產業串聯國際資源。台灣資通訊產業長期在全球供應鏈扮演關鍵角色，經濟部看準全球主要國家積極布局B5G/6G衛星通訊與AI（人工智慧），積極推動次世代通訊、AI試製線發展，確保台灣在全球舞台上占有一席之地。

在B5G/6G領域，經濟部攜手聯發科技、中華電信等指標企業，推動全球領先的非地面網路（NTN）技術實證與落地，成功完成多軌道衛星端到端驗證，更在今年世界行動通訊大會（MWC）展會驚艷全球，這項創新技術協助網通廠商產品直接「升級」，不用更新既有硬體設備，經由軟體更新即可讓手機直接連上衛星通訊，讓使用者即使身處偏遠山區或遠洋海域，也能透過手機等終端裝置直連衛星通訊，大幅拓展應用場域與服務覆蓋。

郭肇中說，目前NTN基地台系統的技術水準已與國際同步，落地實證成果更積極參與國際標準提案，布局NTN自主技術標準智財權，期望打造我國NTN衛星通訊供應鏈融入國際生態系。在AI方面，經濟部不僅發展50條AI試製線，讓企業親身體驗AI導入後的製程效益，更已協助華城電機、台汽電綠能等儲能產業，運用AI智慧排程掌握充放電時機，讓綠電儲能效益最佳化、提升投資報酬。今年這項技術團隊POXA Energy也將成立新創公司，希望協助更多產業智慧升級。

經濟部科技研發主題館此次展出包含服務AI、沉浸式科技、製造AI、綠能永續與新世代通訊等五大領域的多元技術應用成果。例如已協助高雄榮總提升院內配送效率的「智慧醫療物流機器人」；能改善高齡者行動需求的「智慧護膝」；讓大型設備用手機就能3D建模的「照片級AI 3D建模技術」；應用於智慧圖書館的導引服務之「透明顯示與開放式系統技術」等。

經濟部產業技術司希望帶領更多產業參與國際舞台，今年特別規劃7場技術論壇與近百場媒合活動，期待透過交流合作，推動台灣ICT產業加速升級轉型，有效拓展國際市場。