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「232調查」很快會公布 智庫：4100億特別預算有助GDP

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

行政院柲書長龔明鑫20日指出，美國正就ICT、半導體進行「232調查」 ，預期很快會公布調查結果，台灣要做好因應跟準備。

台灣經濟研究院今天舉辦「2025亞洲政經景氣展望研討會」，曾任台經院副院長的行政院柲書長龔明鑫以貴賓身份「回娘家」致詞，並說明政府與美國關稅談判的相關進程。

龔明鑫並指出，行政院已提出4,100億元的特別預算作為因應，尤其對產業的支持，台灣過去歷經的挑戰非常多，從美中貿易戰、新冠疫情再到現在的關稅戰，但他相信憑藉著智慧和能量，台灣反而可以創造出更多的機會跟奇蹟。

台灣經濟研究院院長張建一也提到，若政府提出4,100億元特別預算通過，將有助於提振內需，帶來經濟貢獻，今年台灣經濟成長率有機會上修到3%以上。而今年消費者物價指數應該有機會降至2%以下，主要是國際原油價格下跌明顯，可望有所抵銷。

張建一指出，台灣第1季經濟成長率飆升至5.37%，再加上今年前四月台灣對美貿易順差爆增94%，主要多是AI、伺服器的拉貨效應，還有10%關稅讓AI、伺服器的價格變高，又加上對等關稅寬限期到7月，可以預期的是，上半年經濟成長率會相當不錯，但下半年確實會有很多不確定，如美國將公布232調查結果，美國政府的新措施將會對台灣ICT、半導體有何影響，屆時台經院會再重新評估。但，後續也要看政府如何因應「232調查」，還有也應該要對傳產有更多關愛的眼神。

關稅 美國 經濟成長率

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