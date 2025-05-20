惠譽：台灣銀行經營環境 在關稅風險下保持穩定

惠譽信評預期，儘管可能受到美國關稅的影響，台灣銀行業的經營環境分數a將保持穩定，得益於人均GDP的上升，這為應對更高的關稅提供了緩衝。預計就業情況不會出現重大惡化，因為失業率在以往的經濟周期中皆保持在較低水準。

不過，2025年的減損貸款比率可能會超過惠譽先前所預測的低於1%，主因關稅影響了出口業和中小企業（SME）。然而，減損貸款的增長可能不會對銀行的資產品質分數產生重大影響，主因自2018年以來，銀行增強了損失吸收緩衝，並擁有充足的評級空間。預計受評銀行將維持足夠的資本和流動性實力，以應對關稅相關的波動。

如果美國關稅大幅上升，導致台灣出口需求顯著放緩和持續的經濟衰退，台灣銀行的經營環境分數和個別實力評等可能會面臨下行風險，惟這非惠譽的基本預期。由於宏觀經濟疲弱導致的房價大幅修正也可能威脅銀行的資產品質和個別實力評等。