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總統宣布成立主權基金 台經院：資金、管理單位是關鍵

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

賴清德總統20日就職滿周年，在總統府敞廳展開談話，賴總統提到，目前是主權基金設立最好的時機。對此，台灣經濟研究院院長張建一20日表示，主權基金可以做，美國也要做，因為有其戰略目的，但「資金來源」和「管理單位要中立」是二大重點。

台灣經濟研究院今天舉辦「2025亞洲政經景氣展望研討會」，張建一接受媒體聯訪時談及主權基金議題。

張建一指出，關於主權基金已經討論很久，但財源從何而來？他認為，以央行外匯存底作為主權基金可能性不高，因為外匯存底不是央行的錢，是台灣民眾、台灣廠商的錢，還有很多是外資。但，也許央行可以投資一部分，或許500億、1000億美金，其他部分則可以由政府撥預算，或者可以從稅收超徵部分來處理。因此，主權基金「其實是可以有不同的來源」。

張建一還提到，如果主權基金財源要出自央行，也不是不行，但這得要降低央行疑慮，因為匯率波動會影響央行的資產。

除了財源從何而來外，張建一提醒，主權基金的管理單位也很重要，一定要中立，但不可能叫央行來管，畢竟央行任務很多，既要負責金融穩定，還要兼顧匯率、物價、利率。張建一並強調，央行存在的目的不是要賺錢。

張建一表示，成立主權基金有其好處，但主權基金是要有其戰略性目的，除了提高國家收益，賺到的錢也可用於有利國家經濟安全的政策，或投資前瞻基礎建設，特別是人工智慧（AI）相關。但資金來源須符合政府規定，也要審慎評估利害關係人的疑慮，管理部分務必要中立，找專職單位執行，並接受民意監督。

央行 主權基金

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